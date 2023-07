Samsung está trabalhando em um novo smartphone poderoso: a folha de dados é assustadora

A Samsung está pronta para surpreender os amantes de smartphones mais uma vez, lançando um novo modelo com recursos incríveis.

Dia após dia, a Samsung vem conquistando merecidamente a liderança de mercado em diversos segmentos da indústria de tecnologia. Em termos de smart TVs, a gigante coreana é a principal adversária da LG e da Sony. No campo dos monitores de jogos, ele é o líder absolutocom outras empresas interpretando perseguidores.

O mesmo pode ser dito indústria de smartphones. Se isso tem sido verdade por mais de uma década Samsung se opõe ao domínio da Apple E para os iPhones, também é verdade que, se excluirmos a casa da Apple, nenhum outro fabricante poderá competir com a casa coreana. Acredita-se que a série “Galaxy S” da Samsung seja o verdadeiro concorrente do iPhone.

Tanto que, quando os usuários querem comprar um smartphone topo de linha, ficam divididos entre fãs da empresa americana e fãs do telefone coreano. O gigante asiático alcançou a posição que hoje ocupa acima de tudo Graças à inovação contínuatornando-se um dos líderes no mercado.

Samsung prepara-se para lançar um novo modelo de smartphone com funcionalidades interessantes

A segunda opção vencedora foi diversificar a oferta. Tendo em mente o caso dos telefones celulares, a Samsung continuou a combater os iPhones, apresentando novos modelos da série S com eles As características técnicas são superiores às do iPhonemas também produziu modelos para consumidores de gama média e minimalistas.

Enquanto se espera para conhecer as características técnicas do novo desenvolvimento da série carro-chefe, surgiram nestas horas informações sobre um novo modelo de smartphone da Samsung. Este é o Galaxy M34 5G. Estamos falando da série intermediária da gigante tecnológica coreana, então é um telefone com recursos Teoricamente deveria ser muito menos para telefones avançados.

Justamente por isso, as características que apareceram na web nessas horas surpreenderam a todos. O M34 5G parece ter uma tela FullHD+ com taxa de atualização de 120Hz. Se a resolução é normal para celulares dessa faixa, o que surpreende é a alta frequência, especialmente ideal para quem adora videogames.

Quanto a outras funcionalidades, o M34 terá 5G 8 GB de RAM e 128 GB de espaço do armazenamento. Quanto à câmera, a frente dorsal possui três lentes. O principal é de 50 megapixelssuportado por um 8MP e um segundo 2MP que será usado para estabilização de imagem.

O frontal – que geralmente é usado para selfies – terá um de 13 megapixels. O recurso que surpreende, além de ter uma câmera acima da média, é a possibilidade gravação de vídeo 4K.