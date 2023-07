Existem animais que não dormem? Abaixo estão os diferentes horários de sono para algumas espécies

Existem raças que gostam de dormir e outras que quase não dormem ou precisam de um descanso muito limitado.

Aparentemente este Característica A necessidade biológica é determinada por uma série de fatores, como a temperatura do ecossistema, a necessidade de predadores permanecerem ativos e até mesmo a incapacidade de se acomodar confortavelmente para dormir.

os animais local E Selvagem Mesmo da mesma raça não têm os mesmos ritmos e horários, em média os que vivem em casa dormem mais, até porque podem viver tranquilos, não há imprevistos nem ataques externos, e por isso estão mais calmos e relaxados .

Animais que dormem pouco

entre Animais que realmente dormem muito Existem por exemplo preguiças, mas neste caso é a circunstância que a sua dieta e o seu metabolismo lhe apresentam, não é uma questão de escolha. Ao analisar os animais, desde os mamíferos aos insetos, foi possível constatar que cada pessoa tem alguma forma de conforto mesmo que seja diferente do que queremos dizer. Mesmo os seres primitivos têm padrões de sono.

dentro de Animais que dormem pouco com certeza há girafa Quem dedica duas horas por dia para descansar e dormir em pé, por apenas 10 minutos por sessão. Outro animal que dorme pouco é cavalo Quem dorme em pé em média três horas por dia, mas atinge apenas o sono REM. Se o cavalo estiver em um local seguro e tranquilo, ele dormirá mesmo quando estiver deitado.

o ovelha Os faxineiros dormem poucas horas, em média 4 horas por dia e acordam com facilidade, por isso deve haver um caso muito especial que favorece o descanso. O burro dorme cerca de três horas por dia e dorme em pé. o Tubarões Em vez disso, ele conseguiu Dormindo em movimentoEsta é uma das características mais surpreendentes deste animal. Seu corpo não tem bexiga, então se parar de se mexer vai se afogar, além disso não tem estruturas para proteger as brânquias e sem movimento não conseguiria respirar. Para dormir melhor, vire-se para correntes oceânicas, Para que o fluxo do mar fizesse o trabalho enquanto eles descansavam.

o Golfinho Eles dormem em intervalos de 30 minutos perto da superfície para respirar, mas quando estão descansando, seus cérebros permanecem ativos dessa forma. Eles estão sempre atentos E respeite os 30 minutos de autonomia que eles têm na água. lá baleia Ele podia dormir até uma hora debaixo d’água, mas só conseguia descansar duas horas por dia. lá fragata Maior É uma ave solitária porque dorme com um olho aberto. Talvez seja Capaz de voar enquanto dormeDesta forma, parte do cérebro permanece ativa e parte descansa. o elefante Em vez disso, entre os animais que menos dormem, ele fica acordado até 48 horas seguidas.