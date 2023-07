Estabilizadores de smartphones: DJI com SE tenta virar | É difícil melhorar a baixo custo

A DJI lançou um novo estabilizador com ergonomia aprimorada e uma roda de zoom lateral. Este é um truque real.

Osmo Mobile 6, esse é o nome. A grande empresa DJI introduziu um produto de alto desempenho no mercado. Vamos ver o que é.

O conhecido fabricante de drones adquiriu recentemente um hardware que está se afastando do mundo dos gravadores caprichosos e se concentrando em estabilidade vídeos em smartphones.

Justamente por isso, foi anunciado nos últimos dias o lançamento do Osmo Mobile 6, um estabilizador equipado com a nova tecnologia Rastreamento de threads AwriteTrack 6.0. Essa nova tecnologia facilita o uso de iPhones tão grandes quanto o 14 Pro Max.

Mas que outros recursos o Osmo Mobile 6 trará para os entusiastas do universo DJI? Vamos descobrir juntos.

Atualização do DJI ActiveTrack 6.0.0

O primeiro modelo do Osmo Mobile 6 lançado em setembro de 2022, mas agora com apresentação Pista Ativa 6.0 Parece que a situação mudou completamente. De fato, essa tecnologia específica permite um melhor foco e agora será possível detectar e seguir um assunto com segurança, mesmo quando for necessário em cenas com mais pessoas. Outra função que certamente interessará aos atletas é a possibilidade de acompanhar movimentos rápidos aqueles que se exercitam.

Nova função de zoom

O Osmo Mobile 6 é um dos melhores estabilizadores do mercado, com certeza. o novo função de zoom Ele também permite que você siga o assunto sem perder o controle com sua solução de continuidade perfeita. Resumindo, a filmagem será verdadeiramente cinematográfica. A câmera frontal também foi aprimorada para rastrear assuntos que estão girando ou se movendo lateralmente. Em suma, o novo modelo da DJI pode ser considerado um dos Os melhores estabilizadores No mercado. Ainda não há notícias de seu possível lançamento, podemos apenas dizer que a DJI decidiu apresentar a nova versão em uma cor específica: cinza platina Com uma roda lateral de plástico em comparação com a roda de metal anterior.