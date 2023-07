Xbox Game Pass Ultimate: converter do Live Gold agora é ainda menos conveniente

Aparentemente, além de aumentar os preços das assinaturas, a Microsoft também mudou sua taxa de conversão para Xbox Live Gold para Xbox Game Pass Ultimate para uma nova assinatura. Agora, na verdade, não mais do que 1: 1, mas em vez de 3:2.

Para começar, é possível converter o Xbox Live Gold para o Xbox Game Pass Ultimate que ainda não foi ativado. No passado, isso permitia que você tivesse um número igual de dias de assinatura Ultimate igual aos dias restantes de Live Gold sem nenhum custo adicional. Dado o preço muito mais baixo deste último, muitos usaram a transferência para se inscrever. Economize muito. De facto, o preço de uma subscrição Xbox Live Gold é de apenas 6,99€ por mês, enquanto o Xbox Game Pass Ultimate One, antes do aumento de preço que entrou em vigor hoje, custava 12,99€.

Se o Xbox Live Gold anterior convertia 30 dias do Xbox Game Pass Ultimate em 30 dias do Xbox Game Pass Ultimate, agora eles recebem apenas 20 dias. Muito conveniente, mas mais barato do que no passado.