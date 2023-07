Hogwarts Legacy Ultra Plus Mod recebe rastreamento de raios e um aumento de desempenho com uma atualização

lá Mod Visual Ultra Plus Ultimate para Legado de Hogwarts Uma nova atualização também apresenta o Ray tracing e melhorias de desempenhoo que torna o jogo mais bonito no PC com um processamento gráfico tão profundo.

EU’Atualização 7.3 Disponível para download em Nexus Mods e oferece várias melhorias para o respectivo mod, em relação a várias configurações do Hogwarts Legacy e momentos do jogo. A nova versão melhora o aplicativo de rastreamento de raios e, como resultado, em termos de desempenho geral do jogo.

As melhorias são vistas sobretudo no efeitos de luz Como os derivados do uso de feitiços, mas não apenas, aplicando fontes de luz dinâmicas mais atraentes do que antes, mas sem aumentar excessivamente sua carga de trabalho, desde que você tenha uma configuração de bom desempenho.

Hogwarts Legacy Ultra Plus Ultimate Visual mod melhora o aspecto gráfico geral do respectivo jogo, introduz diferentes técnicas gráficas e melhora o fluxo de textura. Quanto às atualizações oficiais, o jogo recebeu o patch de 2 de junho que melhora o desempenho e corrige bugs.