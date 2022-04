A Ilíada e o WindTre juntos em breve? Hipótese de parceria para investir em 5G

De acordo com o que apareceu na rede, Iliad e WindTre vão considerar uma parceria para investir na promoção do 5G na Itália

Desenvolvimento 5G na Itália Retorna em ritmo acelerado. Já nas últimas semanas, grandes operadoras móveis estão se movendo para reformular as frequências que foram inicialmente alocadas 3G, de modo a melhorar o sinal e torná-lo mais estável. Um ponto de partida importante, mas isso pode não ser suficiente.

Eles estão pensando sobre este ponto A Ilíada e o WindTre. Duas marcas vão pensar em dar vida a uma 50% joint venture igual. A ideia é trabalhar em conjunto para criar uma rede móvel mesmo nas áreas escassamente povoadas da Itália com baixa rentabilidade.

Iliad e WindTre, uma joint venture para promover o 5G na Itália

Uma possível aliança tem sido discutida há algum tempo entre eles A Ilíada e o WindTre, o que pode eventualmente se tornar uma realidade. O objetivo é conectar a conexão com todas as regiões periféricas da Itália que cobrem até agora 25% da população do país. “Sob o acordo, a WindTre, que é propriedade do gigante Hutchinson Group, terá 7.000 sites móveis, que atualmente cobrem 27% do terreno, serão convertidos em uma empresa criada para a ocasião.Foi lido.

E então a Ilíada continuará comprando 50% de participação Na nova unidade de rede. É claro que também haverá propósitos de crescimento para as duas marcas, pois o valor das empresas aumentará Entre 600 e 900 milhões de euros.

Assim, a luta por vantagens continua nos novos serviços digitais, pois os primeiros movimentos começaram em 20118, quando terminou Um leilão de frequências 5G na Itália. Devido aos elevados custos de investimento, todas as empresas que trabalham nesta área estão agora a trabalhar no estabelecimento de uma verdadeira cooperação e parcerias. Veremos se isso também entre Iliad e WindTre se torna realidade ou se haverá novos desenvolvimentos para travar as negociações.