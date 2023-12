Joey 07: Eles deixaram lindo

Colete prêmios – A China “produz carros novos como se fossem sanduíches” e dificilmente passa um dia sem uma novidade interessante, o que é um sinal da indústria automóvel chinesa. Desenvolvimento muito forte Que também pretende se expandir para outros países. Hoje estamos falando sobre Jeyo 07, um novo modelo elétrico nascido da joint venture entre Geely e Baidu, o chamado “Google chinês”. Enquanto esta última fornece o software, os sistemas de assistência à condução e a conectividade, a gigante automobilística cuida do resto, produzindo o Jiyue 07 na mesma linha. Plataforma marítima Também é compartilhado pelo Polestar 4, Volvo EX90 e outros modelos Zeekr. O sedã esportivo, que será lançado no mercado chinês durante 2024, ganhou o iF Design Award 2023 e o Red Dot Award 2023 na categoria design automotivo.

Perfil que atrai – Na verdade, olhe Jeyo 07 Certamente não passa despercebido, graças a um Estilo moderno, Simplificado E incrível. A frente é dominada por um par de faróis LED com um formato muito especial, que podemos definir como um falso Y, juntamente com uma barra de luz que gira para cima nas extremidades. Talvez o que tenha impressionado os jurados dos dois prestigiados prêmios tenha sido o perfil lateral que mostra a linha do teto que flui sinuosamente em direção ao objeto e a linha dos ombros esculpida. O teto do 07 é inteiramente feito de vidro. As lanternas traseiras assumem o formato de Y dos faróis e são unidas por uma faixa de luz LED que percorre toda a largura do carro. Ha Dimensões Eles o trarão para competir com carros como o Tesla Model 3 e o BMW i4. para'Compartimento do passageiro Possui painel simples laminado, com tela única montada no centro do painel. Botões físicos aparecem no volante, inclusive na parte superior.

Um ou dois motores – Segundo a mídia chinesa, o nível de entrada é variável Jeyo 07 Terá um motor elétrico 272 cv e uma bateria de 71,4 kWh. Em vez disso, o modelo top terá dois motores, alimentados por uma bateria de 100 quilowatts-hora, e a potência dobrará, chegando a 544 cv. O carro será equipado com sistema autônomo que conta com câmeras e radar, mas sem sensores LiDAR.