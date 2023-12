Teclados de PC, existem muitos, mas este é muito bobo: vai ser divertido de usar

Entre os muitos teclados de computador, existe um que é verdadeiramente ridículo e que o deixará sem palavras. É incrível de usar e é disso que se trata.

entre Principais periféricos Quando você decide comprar um novo computador pessoal, Existem teclados. Existem todos os tipos no mercado, que diferem em tamanho, tipo de chaves, facilidade de uso, etc. Se você é fã de jogos vai precisar de alguns deles, mas se precisar trabalhar e digitar rápido existem outros e assim por diante. Você só precisa entender Quais são as suas necessidades? E o jogo termina.

Porém, você deve saber que em um mercado cada vez mais repleto de novidades e possibilidades diversas, também existem alguns teclados para computadores pessoais O que você nunca pensou que veria E talvez compre. Hoje falaremos com vocês em particular sobre o modelo que será interessante de usar. Por uma razão em particular. Depois de descobri-lo, você provavelmente desejará comprá-lo o mais rápido possível Para testar seu potencial.

Teclados de PC, isso é ridículo e você vai querer comprá-lo imediatamente

Este é um dos Os teclados de computador mais loucos e legais você já viu. Recentemente, tornou-se viral online, com algumas pessoas criativas postando Rolos sobre Instagram E Tik Tok Para mostrar a todos suas capacidades e como usá-las. É engraçado e permitirá que você explore o potencial do seu computador de uma forma alternativa.

Estamos falando do teclado que você pode comprar em Duckeys.com, como você deve ter adivinhado pelo nomePossui interruptores em forma de pato. Especificamente a clássica cor amarela que costuma ser imediatamente associada aos brinquedos que as crianças pequenas podem colocar na banheira. A grande diferença é que, desta vez, lindas teclas substituirão as clássicas teclas de digitação.

O bonito não é isso. Conforme explicado por alguns usuários da rede, ao clicar em cada botão, virá Faça um som de pato. Imagine digitar textos inteiros rapidamente. Você ouvirá os patos grasnando no volume máximo, provocando risadas dentro de você e daqueles ao seu redor. Felizmente Tudo é 100% personalizávelVocê pode especificar quais letras o pato conterá e quais letras ele não conterá. Talvez você possa decidir colocar um para a tecla Enter ou Delete, em vez de em todo o teclado.