A Nintendo encerra serviços online mais cedo do que o esperado, irritando os usuários: Motivo

Más notícias para os fãs: apesar do que vem sendo dito há meses, a Nintendo está iniciando um processo que muitos de seus usuários não irão gostar.

Os consoles de videogame, como muitos outros dispositivos tecnológicos modernos, compartilham um destino comum muito triste: anos depois de terem sido publicados pela primeira vez Eles são substituídos por modelos mais avançados, aos poucos sendo negligenciados pelos jogadores e, eventualmente, até mesmo o fabricante se desfaz deles e serviços associados. Isto é exatamente o que está acontecendo com dois consoles populares da Nintendo.

A famosa produtora japonesa, que dominou o mercado nos últimos anos com seu Nintendo Switch, anunciou há algum tempo que lançaria em breve Serviços online permanentemente desmantelados para alguns consoles anteriores. O problema, que gerou muitas críticas nos últimos dias, é que ela decidiu fazer isso muito antes de entregar o que prometeu aos usuários.

Uma mudança que os usuários de consoles Nintendo antigos não gostaram nada

Os consoles que estão no centro da polêmica são o Nintendo 3DS e o Nintendo Wii U. Lançados em 2011 e 2012 respectivamente, esses dois dispositivos foram os principais produtos da empresa por um período muito específico. Comparados com o sucesso dos seus antecessores, o clássico Nintendo DS e o primeiro Wii, estes dois consoles não conseguiram obter aclamação do público e da crítica e, no caso do Wii U, falava-se do primeiro verdadeiro fracasso da Nintendo dos tempos modernos.

Apesar disso, ambos os dispositivos hospedam títulos muito importantes, porém, podem não ser totalmente jogáveis ​​em breve. Parece que a Nintendo já começou a limitar a capacidade de jogar online no Wii U e 3DS, segundo relatos de vários utilizadores e em portais como Nintendo Life.. O detalhe mais polêmico é que tudo começou exatamente na véspera de Natal, uma atitude decididamente desagradável para os jogadores que poderiam ter colocado as mãos novamente nos consoles de sua infância nos últimos dias.

Os usuários foram avisados ​​de que tudo isso acontecerá em breve, Mas a Nintendo disse inicialmente que o desligamento não aconteceria até o início de abril de 2024. Com efeito, parece que o encerramento dos serviços online não atingiu todos os players, mas as avarias descobertas por alguns deles indicam que a empresa pode ter começado a agir muito antes do inicialmente previsto.

Esta notícia surge logo após a Nintendo encerrar as eShops 3DS e Wii U em março. Isso significa que a partir de agora não será possível comprar jogos novos ou jogar jogos antigos online. A rede social Miiverse, que funciona em ambos os dispositivos, foi encerrada em 2017, embora existisse um arquivo de postagens.

É uma notícia triste, mas é uma notícia com a qual os fãs de videogame já estão acostumados. A regra, há muitos anos, era muito simples: sair do velho e entrar no novo, com tudo o que isso implica..