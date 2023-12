Ele rastreia usuários. Google se contenta com compensação recorde

O facto de a Google ter de negociar e assinar um acordo inicial que envolverá gastos de pelo menos 5 mil milhões de dólares pode abrir uma nova página em todo o mundo ocidental. Na verdade, todo sistema jurídico que se preze deve proteger a privacidade de todos e, além disso, prevenir comportamentos fraudulentos. Se a empresa americana concordou em resolver de forma tão cara uma das maiores ações coletivas da história é porque ao longo dos anos rastreou e utilizou os dados de seus usuários que navegam incógnitos.

O valor de 5 mil milhões é apenas uma estimativa e não será alcançado um acordo formal antes do início do próximo ano, mas já é claro que esta disputa e os seus resultados altamente esperados poderão marcar o início de uma nova fase, que no futuro esperamos que não se limite às empresas privadas (como é o caso do Google), mas inclua também agências estatais.

Por outro lado, o direito à privacidade é um elemento crucial da liberdade de cada indivíduo. Só figuras do calibre do criminoso nazi Joseph Goebbels conseguiram afirmar que quem não tem nada a esconder não tem nada a temer, e só juízes e políticos dominados pela lógica jacobina puderam voltar a propor esta tese. Em virtude da nossa liberdade original, cada um de nós tem o direito – nos nossos próprios espaços – de nos movermos como quisermos, sem que outros nos observem e controlem.

Certamente qualquer pessoa deseja tornar público este ou aquele aspecto de sua personalidade, mas se não tiver a intenção de fazê-lo e agir em conformidade, ninguém poderá ultrapassar certos limites. No entanto, hoje a privacidade é frequentemente violada. O facto de o sigilo bancário ter sido eliminado em quase todos os países ocidentais e de cada um de nós ser frequentemente forçado a revelar (a funcionários governamentais e outros) certos aspectos da nossa condição de saúde, para citar alguns, viola os direitos fundamentais. Não é por acaso que muitos governos estão empenhados no combate ao dinheiro, o que sempre representou uma garantia de anonimato e de protecção da privacidade.

Ao lidar com todas estas questões, é necessário tomar medidas decisivas por parte do sistema judicial, em comparação com o que está a acontecer na Califórnia no caso entre a Google e os consumidores. Em suma, é altura de colocar o crédito da Google contra qualquer outra entidade – pública ou privada – que se comporte desta forma. Especialmente porque gigantes do sector privado do calibre da empresa fundada por Larry Page e Sergey Brin agem muitas vezes em uníssono com certos actores políticos: como ficou claramente demonstrado durante o escândalo dos chamados “ficheiros do Twitter” ou mesmo quando a própria Google removeu os mídia de imagem conservadora social Parler do aplicativo Play Store.

Não enfrentamos apenas violações graves dos direitos individuais. Acima de tudo, hoje também temos de lidar com a emergência de uma força público-privada que está a unir as elites políticas, as grandes empresas e os intelectuais progressistas numa aliança que já causou muitos danos.