Seu smartphone, não apenas a tela: veja como limpar a câmera sem danificá-la

Se você deseja limpar a câmera do seu smartphone sem danificá-la, aqui estão todos os passos a seguir: Ficará como novo novamente.

Manutenção de smartphones Desempenha um papel essencial para garantir a sua durabilidade ao longo do tempo. Aí entra o papel da limpeza, pois ela é necessária com todos os seus componentes e deve ser aplicada imediatamente e após determinado período de tempo. Para que todas as especificações funcionem conforme planejado e permitam que você faça isso Desfrute de um uso perfeito em todos os momentos.

Em particular, você deve levar em conta da tela. Com uma camada protetora que pode ser substituída em caso de danos e a tela por baixo limpa sempre que for necessário substituí-la. Mas não só isso, porque Câmera também É um dos elementos que mais atrai sujeira e outros elementos nocivos. Se você tem medo de danificá-lo, aqui estão todos os passos a seguir Para nunca arriscar nada.

Câmera do smartphone: veja como limpá-la sem danificá-la

se você quiser Limpe a câmera do seu smartphone Mas você tem medo de machucá-lo, este guia será muito útil para você. Há uma série de etapas básicas que você deve sempre seguir para garantir que nunca haja problemas ou erros. Enquanto isso, suas fotos terão uma qualidade como nunca antes e você poderá dizer adeus a elas Manchas horríveis e feias.

Em primeiro lugar, aconselhamo-lo a fazê-lo Equipe-se com um conjunto de pincéis Com ponta fina essencial para a remoção do pó. Existem diversos tipos no mercado com custos modestos e contendo todas as ferramentas úteis para este processo. Em vez disso, eles também existem Colchões com pequena câmara de ar Para poder soprar onde precisa limpar, é muito usado em fotografia.

Passando para as manchas, você precisará Roupa de microfibra. Sem usar lenços umedecidos que contenham amaciantes nocivos e lubrificar o vidro protetor. Então eles são apontados limpadores de lentes e óculos, Que contém ingredientes úteis para remover toda sujeira sem danificar o próprio sensor.

Finalmente há um truque para Remoção de condensação. O truque mais simples e eficaz envolve usar Sílica gel ou arroz cruO que atrai a umidade e a remove do smartphone. Antes de continuar, desligue o smartphone para evitar danos. Ao mesmo tempo, Nunca use um telefone ou refrigerador Para permitir que o calor escape e remova a condensação. Esses são erros potencialmente fatais para a câmera do seu telefone.