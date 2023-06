Croc: Legend of the Gobbos está sendo remasterizado em alta definição

Crocodilo você será Remasterizado em muito preciso. Assim disse Jez San, fundador da Argonaut Software, que o enviou a James Batchelor, editor-chefe da GamesIndustry.biz, após compartilhar um artigo sobre a indústria do jogo, que, entre outras coisas, pedia que fosse remasterizado.

San: “Tenho novidades, mas é muito cedo para anunciar. A versão HD do Croc está em desenvolvimento inicial.”

Como você pode ver, os detalhes são escassos, mas ainda é uma boa notícia. Crocodilo: A Lenda do Corcunda Foi lançado em 1997 e recebeu uma sequência dois anos depois. No geral, foi um excelente jogo de plataforma 3D, embora com todas as suas limitações, lançado para PlayStation, SEGA Saturn e PC. Atualmente só pode ser jogado através de simulação.

O terceiro Croc nunca foi desenvolvido, mas vários jogos foram lançados para ele sistemas móveis Com o amigável crocodilo como protagonista: Jungle Rumble, Pinball e Volcanic Panic! , o último dos quais data de 2006. A essência é que a indústria de videogames ficou órfã por dezessete anos com o novo Croc e, portanto, é uma remasterização mais do que bem-vinda.

Para começar, o Croc nasceu como um protótipo de plataforma Yoshi como um herói. Argonaut e Nintendo estavam em excelentes condições na época. O primeiro jogo vendeu 3 milhões de cópias, mas algo deu errado e todos os projetos relacionados à série, incluindo a série animada, pararam.