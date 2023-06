Bateria de carro: dura o dobro com esse truque que o mecânico nunca vai te contar | louco

Aqui está um truque que irá mantê-lo fora do chão e economizar muito dinheiro com a bateria do seu carro. Vamos ver o que fazer.

O carro é realmente indispensável na vida cotidiana e, no entanto, os muitos inconvenientes, grandes e pequenos, associados a esse carro podem nos colocar em dificuldades. A bateria do carro só pode nos reservar surpresas desagradáveis ​​e elas são importantes Descubra como fazê-lo durar mais tempo. Em média, a duração da bateria é de 4 a 6 anos. Obviamente, esses são os valores extremos que podem variar muito com base em vários fatores.

a maneira como usamos o carro, Os quilômetros que percorremos, a frequência com que tocamos são fatores que afetam a duração. Mas também é importante entender que existem alguns truques, graças aos quais a vida útil da bateria pode ser significativamente aumentada. intervenções de manutenção em curso E alguns check-ups regulares podem ser realmente úteis.

Muitos itens estão sob nosso controle

Alguns fatores que afetam a duração da bateria podem ser facilmente controlados pelo motorista, enquanto outros estão fora de seu controle. Em primeiro lugar, o uso do carro é importante. Se você usa seu veículo extensivamente em viagens longas Ou para transportar cargas pesadas, você sobrecarregará ainda mais a bateria e sua expectativa de vida pode diminuir como resultado. O uso de aparelhos elétricos também é um fator importante. Se você recarrega seu smartphone no carro e o usa com frequência estéreo e ar condicionado A bateria estará sob mais pressão. O clima também importa. Se as temperaturas exteriores forem muito quentes ou muito frias, a sua duração será mais curta.

O calor é inimigo da bateria

Especialistas explicam que o calor é o mais prejudicial. na verdade O calor intenso faz com que evapore A água nas células drena mais rapidamente e isso pode ser um problema. As baixas temperaturas podem causar problemas de partida, enquanto as altas temperaturas reduzem a expectativa de vida deste equipamento.

Seria ideal estacionar o carro dentro para evitar altas temperaturas. É uma boa ideia verificar seu carro regularmente Logo após o verão. De fato, durante o verão a bateria foi exposta a calor extremo e é melhor verificar seu estado. Obviamente, a qualidade de construção também é importante. Materiais de alta qualidade usam materiais melhores e, portanto, resistem melhor ao calor E em geral em temperaturas extremas.

Truques úteis para impedir o download completo

Este tipo de bateria também apresenta melhor resistência a tensões prolongadas. Se você usa o carro para fazer viagens longas e carregar cargas pesadas, é melhor gastar mais Mas compre uma bateria de uma certa qualidade. Mas vamos ver como evitar baixá-lo completamente. Uma das principais causas de danos a este dispositivo é a descarga profunda.

Quando nos movemos, o motor funciona como um gerador e recarrega a bateria. No entanto, se usarmos muito condicionadores de ar ou aparelhos elétricos, podemos ir a zero e faça o download completo. Este evento pode ou não ser repentino. Especialistas apontam que se você planeja passar muito tempo ouvindo rádio com o carro estacionado, é melhor mesmo assim Mova-o de vez em quando De uma forma que permite que esses pequenos movimentos sejam recarregados.

comportamentos a evitar

Manter os faróis acesos, ouvir rádio ou mesmo carregar o celular com o motor desligado pode esvaziá-lo rapidamente. Em outros casos, a bateria pode atingir a descarga total porque pode ter havido problemas de acumulação. Se notarmos que as luzes avisadoras ou o sistema de iluminação parece estar a enfraquecer ou mesmo se a luz avisadora da bateria acender ou se tivermos problemas no arranque, o melhor é mandar verificar.

Se o carro ficar muito tempo sem uso, como às vezes acontece com pessoas de certa idade e só o usam aos domingos, será melhor usá-lo. carregador personalizado. Basta conectar o carregador à bateria para obter a carga correta. Para prolongar a vida útil da bateria durante o inverno, é melhor verificar periodicamente o nível de carga.

Aumente a duração da bateria

Na verdade uma bateria com pouca carga Pode congelar se as temperaturas caírem muito e fica inutilizável. Especialmente se você mora em áreas onde a temperatura cai abaixo de zero, as verificações devem ser mais frequentes. Atenção especial deve ser reservada sobre os terminais para garantir que não haja corrosão. Muitos não sabem mas o chamado existe no mercado Os responsáveis ​​pela manutenção da carga.

São dispositivos que ajudam a manter a bateria carregada durante os períodos sem uso. Desta forma, não será totalmente baixado. Mas vamos ver Quando ele precisa ser substituído. Mesmo que tomemos todos os cuidados que vimos antes e mesmo que nossa bateria seja de qualidade notável, em algum momento será necessário substituí-la e vamos ver quais são os sintomas disso. O primeiro sintoma pode ser dificuldade para ligar o motor. Outra campainha de alerta é o sistema start-stop apitando baixinho e baixinho.

Se os acessórios do carro como Sistema de ar condicionado não está funcionando corretamente, é hora de substituir. Atenção especial deve ser dada aos sinais de deformação da bateria e vazamento de eletrólito. Se houver sinais desse tipo, a bateria provavelmente precisará ser reparada ou substituída por completo.