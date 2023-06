Você tem alguma ideia de quanto vale esse token de telefone antigo? inesperado

O código telefônico faz parte da história do nosso país. Há um mais antigo em particular que pode valer algum dinheiro.

Nos tempos modernos, a maioria das pessoas depende fortemente de dispositivos de telecomunicações em particular em telefones inteligentes.

Esses dispositivos são únicos porque atendem a vários propósitos e são uma evolução direta dos antigos dispositivos telefônicos, incluindo telefone públicoque foi o antecessor dos telefones móveis modernos.

Embora as gerações mais jovens possam não estar familiarizadas com esses dispositivos, eles desempenharam um papel importante no contexto comunicativo e social das cidades italianas e além até há relativamente pouco tempo.

Às vezes, eles eram vistos como itens de colecionador e usados ​​como substitutos de moedas. A maioria dos códigos telefônicos da década de 1950 em diante foram identificados com números específicos de quatro dígitos, Como 7508que continua a ser um achado raro para o indivíduo médio.

Como identificar um código de telefone valioso

Para determinar o valor de uma moeda, você deve primeiro determinar sua idade. Isso pode ser feito examinando os quatro números gravados em sua superfície que indicam mês e ano desde o seu início.

Dependendo desses números, o valor da moeda Vai variar, aumentar ou diminuir de acordo com o nível de preservação.

Assim como as moedas combinadas, os tokens devem estar em perfeitas condições para manter um valor significativo, o que significa Sem arranhões ou marcas em sua superfície reduzirá muito seu valor.

Tokens pertencentes a uma série rara e aqueles com pequenos erros de cunhagem geralmente valem mais.

Esses tokens são frequentemente supervalorizados 100 euros. Por exemplo, o código CMM 7805, que possui um erro de cunhagem que resulta em uma imagem invertida do telefone no verso, está sendo vendido por 487 euros no Etsy ea 399 euros no Ebay.

Embora o valor de alguns tokens possa variar, o valor total do leilão costuma ser menor.

Geralmente, o valor do token pode ser Cerca de 1 euroNo valor de 10 euros em bom estado, ou Entre 30 e 40 euros Se for um caso excepcional.

É importante observar que os preços são subjetivos e podem variar dependendo do negócio específico.

No final, como as forças do mercado Demanda e disponibilidade Desempenha um papel importante na determinação do preço final.

Código 7508: Aqui está o seu verdadeiro valor

mais 20 segundosJunto com o uso generalizado de telefones por indivíduos, surgiram os símbolos do telefone. Nesse período, foram desenvolvidos os primeiros serviços e equipamentos telefônicos, bem como “agências” telefônicas estatais. como estipel que prestava serviços telefônicos na região noroeste do país.

Na década de 1960, a Stipel fundiu-se com a trago Ele é creditado com a criação do primeiro token em 1927que era feito de uma combinação de materiais como níquel prata (que era comumente usado na época) e zinco.

Os chamados símbolos “primitivos” foram feitos exclusivamente para fins ilustrativos e destinam-se ao uso em equipamentos telefônicos durante o período de operação Feira de Milão 1927.

Após a Stipel e outras empresas italianas, como THETIS, SET e THYMO Eles criaram tokens para uso privado e o conceito de token unido ao melhor da tecnologia do pós-guerra.

Isso criou uma forma única com ranhuras para facilitar a inserção em telefones públicos, e os tokens foram reconhecidos antes tendo quatro dígitos.

O código numérico da amostra indica o ano e o mês de seu desenvolvimento, com os dois primeiros dígitos indicando o ano e os dois últimos dígitos indicando o mês. Por exemplo, leve uma amostra Código 7508 se tornou realidade em agosto 1975.

A produção dos tokens foi limitada a alguns estabelecimentos em agosto de 1975, tornando-os muito raros.

Como resultado, os colecionadores estão cada vez mais interessados ​​em obtê-los, e um token bem preservado pode custar dinheiro. De 15 a 45 eurosEmbora o valor real possa variar dependendo das condições de armazenamento.