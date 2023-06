Vantagens e desvantagens dos carros Doctor (cada vez mais vendidos na Itália) de acordo com especialistas, consumidores e testes

Os carros da marca Dr continuam a ganhar cada vez mais popularidade, como evidenciado por Aumentar constantemente os números de vendas. Vamos dar uma olhada nas vantagens e desvantagens de acordo com especialistas, consumidores e testes.

o veículos de marca médica Na verdade, eles têm várias vantagens tecnológicas e funcionais que os diferenciam da concorrência. Em primeiro lugar, está equipado com sistemas avançados de assistência à condução, que utilizam inteligência artificial e sensores para proporcionar maior segurança nas estradas. Esses sistemas podem detectar obstáculos, manter o veículo na faixa e ajustar automaticamente a velocidade de acordo com as condições do trânsito, ajudando a reduzir o risco de acidentes.

Dr. carros são frequentemente equipados com Os mais recentes sistemas de infoentretenimento, que oferece uma ampla gama de recursos e conectividade. Os usuários podem desfrutar de telas sensíveis ao toque de alta resolução, integração com smartphone, navegação GPS, acesso a serviços de streaming e muito mais. Esses avanços tecnológicos tornam a experiência de dirigir mais confortável, envolvente e conectada.

O uso de materiais leves e técnicas de design aerodinâmico ajudam a melhorar a eficiência do veículo e reduzir o consumo de combustível ou eletricidade.

Apesar das muitas vantagens, os carros Doctor também têm uma qualidade geral que não pode ser comparada à oferecida pelos chipsets premium. Mas vamos entrar nas especificidades dos modelos individuais:

3.0, design esportivo e boa potência

dr 3.0 É um crossover compacto de design esportivo e equipado com rodas de 17 polegadas. A espaçosa cabine de passageiros é feita de materiais baratos, mas se destaca pelo elegante console central de fibra de carbono. O sistema multimídia é equipado com um display central de 9 polegadas, localizado logo abaixo. Embora suporte Apple CarPlay, não é compatível com Android Auto. A função de espelhamento existe para duplicar telas.

O tronco, embora discreto, Tem uma forma irregular. Entre os itens inclusos no preço, o carro oferece retrovisores com desembaçador, câmera de ré e teto solar elétrico. No entanto, não possui ajuste de profundidade do volante, nem sistema de assistência ao motorista e oferece apenas airbags frontais.

O motor a gasolina de 1,5 litro do Dr 3.0 produz decentes 106 cv, mas pode ser lento em baixas rotações. Também é possível escolher uma versão bicombustível GLP. O preço inicial deste carro é de 18.000 euros.

Dr 4.0, também compactado em GLP

dr 4.0 É um crossover compacto que oferece tração apenas dianteira e tem excelente relação custo-benefício e belo design estético, com para-lamas bem definidos e dianteira imponente. A cabine de passageiros silenciosa e acolhedora está equipada com um painel de instrumentos digital de 7 polegadas. O sistema multimídia é compatível com dispositivos Android e Apple. A capacidade do porta-malas é decente.

Dr 4.0 oferece Duas opções de motor, a gasolina e também disponível na versão GLP: um motor 1.5 de aspiração natural com caixa manual ou um motor turbo de 154 cv com caixa automática. O consumo declarado é elevado, pelo que poderá ser necessário ter em conta a vertente da eficiência energética.

A segurança representa uma área onde Dr 4.0 tem algumas limitações. Faltam dispositivos modernos de assistência ao motorista, como frenagem automática de emergência, que poderiam ajudar a melhorar a segurança dos ocupantes e prevenir acidentes. O preço inicial deste carro é de 19.000 euros.

DR 5.0, equipamento padrão e reforçado

dr 5.0 É uma atualização do Dr 4.0 e tem algumas diferenças de design. As mudanças incluem um para-choque dianteiro mais agressivo, grade ampliada, faróis de LED e um painel de instrumentos mais moderno. A grande tela central de 12,3 polegadas oferece compatibilidade com o Android Auto, permitindo uma experiência de conectividade aprimorada. Este crossover está disponível exclusivamente com tração dianteira e oferece equipamento de série razoável a um preço atrativo, embora seja importante ter em conta o custo adicional face ao 4.0.

Dr 5.0 está equipado com Motor de quatro cilindros 1,5 litros, disponível nas versões turboalimentado e naturalmente aspirado. A versão turboalimentada é acoplada a uma caixa de câmbio automática continuamente variável, enquanto a versão naturalmente aspirada está disponível apenas com uma caixa manual de cinco marchas. O preço deste carro começa nos 21.000 euros.

DR 6.0, aparência moderna e sofisticada

dr 6.0 É um crossover de tamanho médio com um design distinto e proporcional. O carro apresentava uma grade frontal grande e hexagonal, típica dos modelos mais recentes produzidos pela marca de carros baseada em Molise, e faróis finos e orientados horizontalmente. A lateral tem um visual dinâmico e três vidros que parecem estar conectados diretamente ao vidro traseiro graças ao uso de um inserto preto.

As lanternas traseiras são conectadas por uma faixa luminosa, que confere um visual moderno e sofisticado. EU’dentro do carro É espaçoso e moderno, equipado com instrumentos digitais e display central de 12,5 polegadas do sistema multimídia.

Este sistema vem com suporte para Apple CarPlay e Android Auto, mesmo que todos os escritos estejam em inglês. A capacidade do porta-malas é decente, enquanto o equipamento padrão oferece vários recursos premium, incluindo teto solar de vidro, controle climático automático de zona dupla com controles de toque, carregamento de smartphone sem fio, entrada sem chave, porta traseira elétrica e assentos com ajuste elétrico. , Câmera de 360 ​​graus. e rodas de liga leve de 19 polegadas. O preço inicial deste carro é de 29.000 euros.