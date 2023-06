Kojima promete uma nova era para jogos no Mac, mas os fãs não estão totalmente convencidos

Como já mencionado, durante a WWDC a Apple também apareceu na tela grande Hideo Kojima, criador da Saga Metal Gear e, mais recentemente, Death Stranding. Apenas este último jogo – junto com os jogos futuros da Kojima Productions – será portado para a Apple. Kojima não apenas anunciou a partida, mas também explicou como entrar em uma. Uma nova era para jogos no Mac. No entanto, alguns jogadores não estão particularmente convencidos.

“Sou um grande fã da Apple desde que comprei meu primeiro Mac em 1994”, disse Kojima. “Meu sonho era ver o melhor trabalho da minha equipe ganhar vida em um Mac. E agora estamos entrando em um.” Uma nova era para jogos no Mac“.

Embora Kojima esteja certamente empolgado com o potencial de Death Stranding no Mac, a julgar pelos comentários em TwitterOs jogadores podem precisar de mais evidências para acreditar no futuro dos jogos no Mac.

“Agora que meu jogo está no Mac, o cenário vai mudar completamente!”. Um usuário online comentou que Oh Kojima age como Kojima. Outro escreveu: “Kojima funciona bem como deus do jogo que recebem um saco de dinheiro do tamanho de um desenho animado por empresas apenas para dar a eles algum crédito de jogo.

Ou seja, de acordo com o que os jogadores disseram no momento A Apple acabou de receber alguma publicidade Apresentar um desenvolvedor conhecido e popular e fazer com que ele diga que os jogos no Mac são saudáveis. É claro, porém, que será necessário muito mais do que Death Stranding para tornar a plataforma central no mundo dos jogos. Afinal, jogos importantes geralmente não chegam ao seu Mac.

Se você está interessado em jogar no seu Mac, saiba que o novo fone de ouvido AR da Apple, o Vision Pro, também permitirá que você jogue. Vamos ver o preço e a data de lançamento.