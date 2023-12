A versão chinesa do Range Rover é uma bomba: topo de gama com preços de carros pequenos, você deve comprá-lo imediatamente

Um fabricante de automóveis asiático apresentou um carro incomum de baixo custo, que lembra o design do lendário Range Rover.

O Range Rover é um dos modelos mais populares da montadora britânica Land Rover. O famoso SUV foi produzido pela primeira vez em 1970, especificamente de 1970 a 1996. Depois disso, outras 4 séries se seguiram ao longo dos anos: a última, que é a 5ª série, Foi comercializado em 2021. O Range Rover é conhecido sobretudo pelo seu tamanho e elegância inconfundível.

Também é equipado com diversos aparatos tecnológicos e um motor de 6 cilindros que gera de 200 a 600 cavalos de potência, dependendo da versão. Também deve ser lembrado que o carro britânico é especialmente popular na Europa, razão pela qual alguns fabricantes de automóveis estão tentando imitá-lo.

Tradição asiática do Range Rover

A montadora coreana KG Mobility apresentou sua nova joia: o SUV KGM Torres. Este último é um veículo caracterizado por um design quase idêntico ao famoso Range Rover britânico. No entanto, possui um espírito inovador sem paralelo no mundo: Na verdade, a marca coreana colocou-o em primeiro lugar Segurança e conforto do habitáculo. Não é por acaso que o modelo está repleto de dispositivos tecnológicos que visam deixar o carro mais seguro e confortável. Este maravilhoso carro esportivo é, portanto, ideal para hospedar uma família inteira, graças ao seu grande tamanho.

O principal objetivo da KG Mobility é criar os carros do futuro, ou seja, aqueles equipados com propulsão elétrica, serviços de comunicação e condução autónoma. E não só isso: a empresa coreana também está desenvolvendo carros capazes de serem parcialmente gerenciados por inteligência artificial. Devemos também lembrar que a marca Pyeongtaek tem, na verdade, uma longa história A sua fundação remonta a 1954. Nos últimos 70 anos, enfrentou uma série de desafios industriais e tecnológicos, mas sempre conseguiu se destacar. Hoje, o mundo moderno exige que enfrente um novo desafio: o das alterações climáticas.

Não há dúvida de que esta última afecta as escolhas de muitos países e de muitos fabricantes de automóveis. Não é por acaso que a União Europeia decidiu interromper a produção de carros a gasolina e diesel a partir de 2035. Por isso, o novo modelo KGM Torres é considerado um pioneiro para os coreanos, ou seja, o carro que abrirá as portas do futuro. Em qualquer caso, todos aqueles que pretendam adquiri-lo podem dirigir-se aos concessionários do Grupo Koelliker, uma vez que já está disponível há alguns meses. O seu custo ronda os 31.100 euros.