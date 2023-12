Chega uma nova função para quem usa banco online no smartphone: como funciona

Se você costuma usar serviços bancários online em seu smartphone, esse novo recurso é para você. Veja como usá-lo.

Proteja seus dados pessoais Nos smartphones tornou-se necessário hoje em dia. Principalmente no que diz respeito à informação bancária, tendo em conta que qualquer pessoa com conta pode aceder facilmente aos serviços Homebanking através do aplicativo. Com o login sendo feito por meio de credenciais seguras que são fornecidas diretamente pela organização, mas em alguns casos elas podem se tornar vulneráveis ​​e presas fáceis para hackers e cibercriminosos.

Mas, felizmente, foi introduzido recentemente Novo emprego Que você deve aproveitar imediatamente se já tiver o aplicativo do banco em seu telefone há algum tempo e tiver medo de que um invasor possa – de uma forma ou de outra – obter acesso aos seus dados de login e talvez Você pode entrar na conta. Ao fazer isso, você pode dormir profundamente e garantir que nenhuma de suas informações seja comprometida. Tudo é muito fácil e rápido.

Banco online no seu smartphone: a nova função para protegê-lo

Este novo recurso que acaba de ser introduzido é perfeito Para quem utiliza a app de homebanking No seu smartphone. Esta é uma ferramenta útil para poder aceder ao seu banco online com total segurança através da aplicação, sem ter que temer pelos seus dados pessoais e de acesso. Ele pode ser ativado seguindo estes passos rápidos e simples. Ainda não foi falado o suficiente, mas pode ser tão em breve Padrão de criptografia de informações

A Apple teve interesse em lançar o recurso, que atualmente está em fase experimental. Com a versão mais recente do iOS 17.3. De acordo com o que explicaram alguns especialistas e desenvolvedores que tiveram a oportunidade de visualizar o novo recurso, agora existem algumas ferramentas nos iPhones para evitar que os cibercriminosos Use código de acesso roubado Para abrir aplicações de home banking. Foi tudo apelidado Proteja dispositivos roubados.

Entrando em mais detalhes, falamos sobre acesso Via Face ID ou Touch ID Quando o seu iPhone está em um modo incomum. Se você conseguir derrotar este sistema, terá acesso a todas as senhas armazenadas no seu dispositivo.

Mas daqui em diante não será assim, como Haverá um atraso de uma hora antes de poder executar esta operação. Momento útil para permitir que o proprietário recupere o telefone em caso de perda ou roubo. Para ativar tudo, basta ir em Configurações, Face ID, Código e selecionar Proteção de Dispositivo Roubado.