The Elder Scrolls: Bethesda rejeitou a proposta da Obsidian de criar spin-offs, revela Avellone

Como sabemos, Obsidian é a equipe por trás de Fallout: New Vegas, parte da série de sucesso da Bethesda e, segundo muitos, também superou o nível de qualidade alcançado pelos capítulos “padrão”, embora tenha sido caracterizado por alguns problemas técnicos que Eles são principalmente devido às restrições económicas e de recursos em que foram desenvolvidos.

A conversa que ocorreu em Esta é uma história de fundo interessante, porque a possível conexão entre Obsidian e The Elder Scrolls não era conhecida anteriormente.

Numa mensagem que ressurgiu recentemente, mas que agora é um tanto antiga, Chris Avellone revelou isso Obsidiana foi sugerida a Betesda Para criar deuses Programas derivados baseados em The Elder Scrolls Mas a editora rejeição projecto sem fornecer quaisquer explicações específicas.

No Fallout: um remake de New Vegas 2 ou The Elder Scrolls

Um usuário do X Avellone perguntou por que não havia arquivo Fallout: Nova Vegas 2Pode apresentar uma produção maior, mas Avellone parece não ter uma resposta exata sobre esse assunto.

“É uma pergunta que me mantém acordado há anos”, disse ele, explicando mais tarde que nunca teve uma resposta. Aparentemente, a Obsidian estava interessada em desenvolver Fallout: New Vegas 2 ou em qualquer caso outro projeto ambientado naquele mundo, ou mesmo spin-offs baseados em The Elder Scrolls, mas a Bethesda não aceitou a proposta, sem dizer muito. Explicações.

“Pedimos várias vezes. Também pedimos para podermos criar spin-offs de The Elder Scrolls no estilo de Fallout: New Vegas, e criar jogos paralelos na mesma franquia (ou em universos alternativos), mas houve sem chance.”

Curiosamente, tanto Obsidian quanto Bethesda agora se encontram dentro Estúdios de jogos Xbox (Embora não seja Avellone, que está fora da equipe há anos), então tal conexão poderia ser possível novamente sob o rótulo da Microsoft, mas permanece o mistério sobre o que deu errado entre as duas empresas na época.