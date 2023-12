Motorola está acertando tudo na Amazon: descontos de até 45% da série E até a série Edge

Motorola Sempre foi uma marca conhecida pela sua fiabilidade e inovação no sector dos smartphones. com Ampla gama de dispositivos Variando de gama média a alta, a empresa oferece soluções Adequado para diferentes necessidades e orçamentos. Se você está procurando um novo smartphone Motorola, você está no lugar certo.

Festival Motorola na Amazon, preços no mercado local

Neste artigo apresentaremos as melhores ofertas atualmente disponíveis para smartphones Motorola, que permitem adquirir um telefone Dispositivo de alta qualidade a um preço acessível. atenção: Alguns produtos, como o Motorola Edge 30, não apresentaram o preço com desconto na prévia, pois este último só pode ser adquirido com 20% de desconto Quando você sair pagando.

Motorola moto e22i

Motorola moto e22i É um smartphone Android de gama média, que é a solução perfeita para quem não tem muitos requisitos mas ainda não quer abrir mão do ótimo touchscreen e tudo mais. Uma série de empregos Uma base encontrada em todos os dispositivos mais avançados, desde conectividade Wi-fi até GPS. Atualmente você pode encontrar este smartphone em super oferta na Amazon, onde está esgotado Com 44% de desconto A um preço decididamente agressivo para o mercado, Isto é apenas 68 euros.

Motorola moto e13

Dispositivos de série Motocicleta e Da Motorola eles geralmente são projetados para oferecer desempenho sólido a um preço acessível. O e13 continua nessa linha, com especificações como tela grande, processador confiável, múltiplas câmeras e bateria grande. dispositivo off-line Em oferta na Amazon por apenas 79€obrigado pelo Desconto na Amazon. Frete grátis através Primeiramente.

Motorola Moto G14

Tela Full HD+ de 6,5 polegadas, cristalina e com milhares de recursos Motorola Moto G14 Oferece qualidade de imagem cristalina para filmes, séries, jogos e videochamadas.

Alto-falantes estéreo com Dolby Atmos. Mergulhe em um som multidimensional com graves aprimorados, vocais mais nítidos e graves mais nítidos.

Motorola Moto G22

o Motorola Moto G22 É um dos melhores modelos intermediários da Motorola. Graças ao seu avançado sistema de câmeras, é uma verdadeira melhor compra neste período, considerando a relação qualidade e preço. Especialmente agora que o encontrei em um grande show Desconto de 34% Em pedaços de 4/64 GB e em uma cor delicada e elegante Iceberg azul. Na verdade, você pode comprar este excelente smartphone em Amazonas para Apenas 143 euros Com frete é grátis e rápido. um acordo.

Motorola Moto G41

o Motorola Moto G41 É considerado um dos melhores smartphones da atualidade entre os modelos intermediários da Motorola. Um telemóvel com poucos detalhes mas muito interessante em termos de funcionalidades e desempenho (por exemplo, tem uma funcionalidade de desbloqueio comimpressão digital E tecnologia NFC) que entre outras coisas você também encontra na super oferta do momento Desconto de 31% Em pedaços 4/128 GB. Na verdade, você pode comprá-lo em Amazonas Por apenas 184 euros Com frete é grátis e rápido. Acredite, fazer as contas nessas circunstâncias é uma coisa boa Um acordo de todos os pontos de vistaTanto a nível técnico como económico.

Motorola Edge 30

o Motorola Edge 30 encontre agora, Usado garantidocom grande desconto Cerca de 200 euros sobre Amazon mais 20% adicionais. Na verdade, você pode comprá-lo em Meteor Grey Por apenas 245 euros Em vez de 549 euros, Economize 20% na finalização da compra. com 8 GB de RAM e 128 GB Para armazenamento e um poderoso sistema de câmera de 50 megapixels, um Tela FHD+ OLED de 6,5 polegadas com frequência de 144 Hz Som super suave Dolby Atmos Processador multidimensional com baixo consumo de energia Snapdragon 778G+ 5GEste smartphone oferece tudo o que você deseja em um design elegante e moderno.

