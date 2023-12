Para que serve o novo emprego?

A chegada de um código secreto do WhatsApp, capaz de nos ajudar a proteger nossas conversas: a nova função.

Função Bloco de bate-papo O WhatsApp foi melhorado ainda mais com a adição de codigo secreto O que esconde o que queremos proteger. Na verdade, o WhatsApp adicionou códigos secretos para fornecer um nível extra de segurança, permitindo efetivamente que os usuários bloqueiem e ocultem certas conversas usando uma senha exclusiva.

Qual é o código secreto para bloquear conversas do WhatsApp? O novo trabalho

codigo secreto É um dos recursos do WhatsApp que permite fazer isso Bloqueie conversas individuais ou em grupo específicas Usando sua senha ou dados biométricos, incluindo impressões digitais e reconhecimento facial.

Esta funcionalidade permite-nos, portanto, adicionar outro bloqueio aos chats sensíveis, para que mesmo que alguém tenha acesso ao nosso telefone quando a aplicação estiver aberta, não consiga aceder aos chats anteriormente bloqueados.

Como funciona o código secreto do aplicativo?

o codigo secreto O WhatsApp tem duas finalidades: primeiro, permite bloquear um bate-papo usando um código diferente do código do seu telefone.

Se você tem amigos ou familiares que sabem a senha do seu telefone, eles podem usá-la para desbloquear conversas bloqueadas do WhatsApp. Definir um código secreto permite usar uma senha diferente que só nós conhecemos e que nos permite acessar chats bloqueados.

Usar um ícone de aplicativo secreto também nos permite ocultar bate-papos bloqueados. Podemos optar por ocultar a pasta Blocked Chats, para que a pasta não seja exibida no aplicativo quando usamos o WhatsApp. Ninguém que use nosso telefone notará que ocultamos algumas conversas.

Depois que a pasta de bate-papos bloqueados estiver oculta, a única maneira de fazê-la reaparecer é procurar seu código secreto na barra de pesquisa de bate-papo do WhatsApp. Se inserirmos o código secreto correto, a pasta Blocked Chats será exibida.

Como bloquear conversas no WhatsApp

Antes de poder usar um código secreto para ocultar sua pasta de bate-papos bloqueados, primeiro você precisa bloquear os bate-papos:

Abra o WhatsApp;

Abra o chat que deseja bloquear;

Toque no nome do chat no topo da tela;

Ative o bloqueio de bate-papo.

Alternativamente, você pode pressionar e segurar o nome do chat – na lista de chat – e selecioná-lo Bloquear bate-papo.

Depois que um bate-papo for bloqueado, ele não aparecerá mais na sua lista de bate-papo. Para encontrá-lo, role para baixo na sua lista de bate-papos até chegar à pasta Bate-papos bloqueados. Toque na pasta e no método de verificação apropriado (senha, Face ID ou pin) para abri-la.

Como criar um código secreto

Depois de criar uma pasta Os bate-papos estão bloqueadosVocê pode colocar um código secreto para protegê-lo.

Abra o WhatsApp e abra a pasta Os bate-papos estão bloqueados Na sua lista de bate-papos. Pode ser necessário rolar para baixo para visualizar esta pasta;

Na sua lista de bate-papos. Pode ser necessário rolar para baixo para visualizar esta pasta; toca Configurações ;

; Ative Ocultar bate-papos bloqueados.

A pasta Bate-papos bloqueados agora está oculta e não aparecerá na sua lista de bate-papos. Para acessar a pasta Bate-papos bloqueados, digite seu código secreto na barra de pesquisa no topo da lista de bate-papos.