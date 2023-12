Philips Series 2200 LatteGo a preço de banana: características e preço

Uma oferta inédita na máquina de café expresso da empresa holandesa. Graças ao desconto duplo hoje você economizará mais de 300 euros. Você paga em parcelas sem juros

Um culto, ou quase. Para os italianos, o café da manhã é um ritual verdadeiramente secular, realizado de acordo com rituais muito específicos. Portanto é necessário ter um Máquina de espresso O que permite beber um café perfumado e cremoso como o do bar.





Com o Máquina de café expresso Philips série 2200 com sistema LatteGo Beber o café perfeito todas as manhãs será mais fácil do que nunca. Você pode prepará-lo exatamente do jeito que quiser, escolhendo sua mistura preferida e a densidade desejada. Mas não só: a máquina automática de cappuccino permitirá que você obtenha um creme de leite espumoso e macio como o do bar perto de sua casa, para obter um bom cappuccino como nunca antes. E graças a As melhores promoções de hoje na AmazonTornou-se mais conveniente do que nunca: não só isso Você pode economizar centenas de euros no preçomas você também pode parcelar sem juros ou custos de processamento.





Máquina de café expresso Philips série 2200 com sistema LatteGo

Philips, máquina de café expresso preço 0 na Amazon: desconto, parcelamento e preço final

Uma oferta incrível, oferta de hoje em uma máquina de café expresso fabricada na Holanda. A série Philips 2200 com sistema LatteGo é Disponível pelo menor preço de todos os tempos Graças a 42% de desconto Qual Voucher de 70€. O desconto é tão exagerado Isso reduz o preço para € 309,99 Você economiza € 340 em relação ao preço de tabela (o preço recomendado é € 649,99).

Conforme referido, o desconto superior inclui também a possibilidade Pagamento parcelado, sem juros ou custos de processamento. Os membros Amazon Prime que adicionaram um cartão de crédito ou débito aos seus métodos de pagamento podem optar por pagar em 5x sem juros. Ao fazer isso, o Philips Series 2200 LatteGo Custa 62 euros por mês durante cinco meses.

A Amazon, então, tem O período de devolução foi prorrogado até 31 de janeiro de 2024. Você poderá comprá-lo como presente de Natal e, no caso de um presente “duplicado” ou incorreto, poderá devolvê-lo e obter reembolso total em poucos minutos.

Máquina de café expresso Philips série 2200 com sistema LatteGo

Ficha técnica da série Philips 2200: características e funções

Não apenas café, mas o seu café. com Philips série 2200 Você pode escolher sua mistura preferida de grãos de café e, graças ao moedor de café integrado, pode selecionar o nível de moagem desejado. A partir do intuitivo painel de controle frontal você pode escolher a intensidade e a duração entre as diferentes configurações disponíveis, obtendo assim uma bebida que responde perfeitamente ao seu gosto.

o Sistema LatteGo automáticoPor outro lado, permite obter um creme de leite macio e espesso como o de uma barra. Com o toque de um botão, você pode saborear um cappuccino suave e sedoso, um latte macchiato ou um leite quente como normalmente beberia em um bar.

Máquina de café expresso Philips série 2200 com sistema LatteGo