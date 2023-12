Só precisa de 10 euros e graças a esta ferramenta irá reduzir os custos das suas contas: pode até cortá-los pela metade

No mundo de hoje, a questão da poupança de recursos tornou-se de vital importância. Em todas as áreas da vida diária Tentamos consumir o mínimo possível, não só com o objectivo de reduzir despesas mas também e sobretudo para fins ambientais. Porém, na maioria das vezes, as contas não ficam do lado da carteira e guardam surpresas desagradáveis ​​principalmente quando se trata de luz em casa. De manhã à noite, são utilizados dezenas de aparelhos, entre eletrodomésticos e tecnologia, o que afeta muito o consumo.

O pior é que, em muitos casos, os números elevados se devem a total negligência. Acontece, por exemplo, de você colocar o computador para carregar e deixá-lo conectado por horas, ou de conectar aparelhos importantes como forno, micro-ondas ou processador de alimentos que inevitavelmente, em momentos de não uso, Eles continuarão drenando a conta. No entanto, existe uma solução e atualmente é acessível.

Está literalmente na moda na Amazon Controle remoto de tomada inteligente, permitindo que você resolva o consumo desnecessário em sua fatura. Um pequeno acessório tecnológico pode fazer uma diferença real, oferecendo a possibilidade de controlar aparelhos elétricos através de um aplicativo baseado em suas preferências. A oferta pode ser usada imediatamente.

Plugue Amazon Smart Wi-Fi para combater despesas: economize e não gaste

São muitos os dispositivos que afetam diariamente o consumo de eletricidade, mas graças à tomada inteligente Wi-Fi é possível reduzi-lo pela metade. Na verdade, este pequeno objeto é muito fácil de criar e configurar Pode ser gerenciado diariamente por meio de um aplicativo gratuito. Fácil de usar, também pode ser controlado por comandos de voz com Amazon Alexa ou Google Assistant. Ligar e desligar é fácil: basta pressionar o botão apropriado na tomada ou controlá-lo com o aplicativo.

Entre as qualidades mais interessantes, estão Capacidade de definir temporizador e contagem regressivaAssim, você pode planejar seu uso de eletricidade diariamente ou até semanalmente. A poupança é assim garantida, graças à função de monitorização do consumo. A cor disponível desta peça é o branco, ideal para se adaptar de forma neutra e moderna a qualquer design. É necessário levar isso em consideração O dispositivo suporta apenas 2,4 GHzEmbora a vantagem adicional seja a proteção infantil.

Mas o que mais impressiona os internautas é o preço extremamente vantajoso. O produto atualmente em questão À venda na Amazon por apenas 9,99€. O pacote neste caso inclui apenas um soquete. Mas para quem quiser aproveitar a possibilidade de poupar na compra de dois produtos, está disponível um pack de dois ao preço de 18,99 euros. Muitas críticas positivas sobre este produto estão disponíveis em esse linkgaranta a confiabilidade de sua compra.