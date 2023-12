Subnautica 3: Os desenvolvedores prometem novas novidades em breve, e terá temática espacial para os fãs

Subnáutica 3 (nome não oficial) foi oficialmente confirmado em um relatório financeiro no mês passado, e o desenvolvedor Unknown Worlds finalmente comentou publicamente sobre o assunto, prometendo detalhes Sobre o lançamento do jogo em acesso antecipado em 2024.

“Seu entusiasmo recente pelo próximo jogo do universo Subnautica tem sido contagiante”, dizem os desenvolvedores em mensagem. Compartilhar no X Que você pode ver abaixo. “Embora ainda não estejamos prontos para revelar mais informações, continue acompanhando este espaço. Compartilharemos mais informações sobre nossos planos de acesso antecipado em 2024!” Há também um emoji de foguete.

Por causa do emoji do foguete e da frase “este espaço”, alguns fãs interpretaram o tweet como um teaser O próximo Subnautica será ambientado no espaçoEm vez de estar nas profundezas do mar: porém, pode ser apenas imaginação de entusiastas.