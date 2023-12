Acessórios para móveis: 5 coisas que você deve ter em casa

Acessórios para móveis que não podem faltar em casa: veja o que são e como colocá-los para combinar com o móvel certo.

Alguns acessórios de mobiliário são essenciais para uma casa distinta. O resultado final nunca é um dado nas coisas, é realmente É muito difícil entender realmente qual estilo escolher. Há muitos factores a avaliar, como a arquitectura do edifício, por exemplo, que determina as áreas, volumes e alturas. Não só isso, mas também a exposição à luz, a presença ou ausência de cantos escuros e a regularidade nas formas dos espaços.

Resumindo, é melhor, se você não for um especialista, entrar em contato com alguém da área para evitar erros com sucesso. Um local muito importante para uma casa é o local designado para receber as pessoas quando elas vêm nos visitar. Bom, é a área de estar, a sala, enfim, onde São realizados encontros com amigos e maratonas de séries de TV. Um recanto para relaxar, mas que não deve faltar estilo.

A sala de estar perfeita inclui estes cinco acessórios: Veja como evitar cometer um único erro

O espaço disponível é muito importante, mas devemos ter em mente que esta área da casa deve conter tudo para que possamos passar momentos de relaxamento em família, mas não só. Além da possibilidade de receber pessoas a qualquer momento. A mesa não deve faltar. Se tiver espaço ou escolher um open space com cozinha, o melhor é que seja grande ou extensível.

Porém, deve haver pelo menos uma mesa, independente do tamanho, pronta para também poder acomodar, por exemplo, a papelada caso um técnico apareça em sua casa. Outro acessório importante é Cadeiras, que devem ser sempre idênticas em material e estilo à mesa, a menos que você realmente tenha um forte senso artístico capaz de contaminar algo bonito e pouco impressionante. Pois bem, as cadeiras devem ser sólidas e capazes de suportar qualquer pressão.

O sofá é o terceiro elemento que nunca deve faltar, devendo certamente ser acolhedor e com poltronas (outro elemento essencial), principalmente se for pequeno e tiver apenas dois lugares. As almofadas devem lembrar as cores do ambiente ou simplesmente ser neutras. Tenha cuidado com as capas dos sofás, em caso de dúvida nunca as utilize. A iluminação é um fator essencial para uma sala de estar respeitável. Por esta razão, uma lâmpada pode intensificar o trabalho especializado de um eletricista experiente e ao mesmo tempo dar um toque de elegância. Então, sim, definitivamente, especialmente se for uma peça de design.