WhatsApp, recurso ‘Ver de uma só vez’ agora funciona com mensagens de voz

O Whatsapp expandiu o suporte para mensagens de voz que desaparecem assim que são lidas pelo destinatário. A função está disponível há mais de dois anos apenas para mensagens contendo fotos e vídeos e agora também está disponível para mensagens de voz. Assim, torna-se seguro compartilhar mensagens de voz que contenham informações confidenciais ou que você não deseja que permaneçam disponíveis para o destinatário depois de ouvi-las. Na verdade, assim que o destinatário ouve o correio de voz, ele desaparece automaticamente do chat e do dispositivo.

Whatsapp, mensagens de voz se apagam após serem ouvidas graças ao “Ver uma vez”

Em 2021, ou seja, há três anos, o Whatsapp elevou o nível de privacidade das mensagens ao introduzir o recurso chamado “Ver uma vez“Para fotos e vídeos. Isso permite enviar fotos e vídeos que são excluídos automaticamente do chat após a primeira visualização pelo destinatário. Este último não tem como ver a mensagem novamente: o remetente deve compartilhá-la novamente para permitir que ele vê-lo novamente. O destinatário não pode recuperar essas fotos ou vídeos de sua galeria, pois o conteúdo não está salvo no dispositivo. Além disso, o destinatário não pode manter a mensagem capturando a tela do dispositivo. No entanto, existem maneiras de manter mensagens que podem ser visualizadas de uma só vez, e já falamos sobre isso aqui.

“Hoje temos o prazer de anunciar que agora você pode enviar mensagens de áudio que não ficarão visíveis depois de ouvi-lasWhatsApp escreveu em seu blog em 7 de dezembro de 2023.

Nas mensagens de voz, você pode compartilhar informações confidenciais, como sua identidade ou informações de cartão de crédito, com um amigo ou parente. É melhor não guardar o tipo de informação que você usa uma vez em uma conversa. Então depende do quanto você confia no destinatário, mas em qualquer caso, você nunca pode ser muito cuidadoso. É por isso que expandir o recurso ‘ver uma vez’ para mensagens de voz no Whatsapp aumenta o nível de privacidade dos usuários.

Como já acontece com fotos e vídeos que podem ser visualizados uma vez, as mensagens de voz enviadas por meio do recurso Visualizar uma vez também podem ser visualizadas Marcado no chat com ícone Com o número “1” rodeado por uma placa que parece um relógio de contagem regressiva. Assim, o destinatário pode saber com antecedência, antes do início do correio de voz, que não poderá ouvir aquela mensagem novamente, após a primeira escuta.

Coisas úteis que você deve saber antes de usar o View Once

Observe que, embora a intenção da mensagem de áudio desapareça após a audição, o destinatário pode gravar a primeira reprodução de áudio usando o gravador de tela nativo do dispositivo ou um gravador externo. Portanto, você deve sempre ter cuidado com o que compartilha por meio do aplicativo.

De referir ainda que, tal como acontece com as mensagens que contêm imagens e vídeos que podem ser visualizados uma vez, as mensagens de voz que podem ser visualizadas uma vez também têm prazo de validade caso não sejam abertas: 14 dias após o envio, a mensagem é apagada automaticamente. .

As mensagens de voz que podem ser visualizadas uma vez, assim como outras mensagens trocadas via WhatsApp, são: Criptografado de ponta a ponta Por padrão. “Ver uma vez” é, portanto, outra forma pela qual a Meta aumenta a privacidade das informações trocadas entre os usuários de sua plataforma de mensagens.

Como enviar mensagens de voz que se apagam depois de ouvi-las

Em termos de disponibilidade, o Whatsapp começou a lançar mensagens de voz de visualização única em todo o mundo. No entanto, alguns usuários podem obter o recurso antes de outros – e pode levar algum tempo para ser implementado. Uma vez que o aplicativo do seu smartphone oferece essa funcionalidade, enviar uma mensagem de voz através da opção “Ver imediatamente” é simples. A primeira coisa que você precisa fazer é abrir um bate-papo individual ou em grupo, tocar no botão e deslizar para cima para gravar o áudio. Neste ponto você deve tocar no ícone que marca a função “Exibir uma vez”, que contém o número “1” e está rodeado por um cronômetro. Quando este botão ficar verde, significa que a opção de visualizar a mensagem que você está gravando apenas uma vez, que ainda não foi enviada, está habilitada. Quando estiver pronto para enviar, você pode tocar em Enviar para compartilhar a mensagem. Neste ponto, o áudio será excluído do chat após o destinatário ouvi-lo. Se o destinatário tiver habilitado a opção Ler Mensagens, você verá uma confirmação de que a mensagem foi aberta. Dentro do chat, o rastreamento da mensagem com “Áudio” escrito e marcado com “1” permanecerá sem o conteúdo.