Jogos serão lançados em maio de 2022 para PlayStation, Xbox, PC e Switch

Quais jogos estão chegando ao PC e console em maio? De Trek a Yomi a Sniper Elite 5, e de Salt and Sacrifice a Vampire: The Masquerade – Swansong, aqui estão os lançamentos do mês.

Maio de 2022 Sem dúvida, é um mês que passa em relação ao jogos chegando PlayStation, Xbox, PC e Nintendo Switch. Esperando as grandes produções estrearem neste verão, temos um jeito de respirar, mas não sem alguma produção pesada. Este é certamente o caso de Vampiro: A Máscara – Swanseongcom sua atmosfera barulhenta e a atmosfera distinta de Boston, mas também Viagem ao meu diaque pretende nos surpreender com as paisagens implacáveis ​​do Japão feudal e as sombras escuras. Aqueles que preferem o movimento podem experimentar o novo tiro de precisão da Rebellion, Atirador de Elite 5gratuito para download por assinantes do Xbox Game Pass, com um alto grau de desafio representado por metroidvania soul-like Sal e sacrifício Ou com desafios multijogador sangrentos Evil Dead: O Jogo.

Viagem ao meu dia

Journey to My Day, o protagonista de um samurai Ele será lançado para PC, PS5, PS4, XSX e XOne em 5 de maio Nascido de uma colaboração entre o designer de jogos italiano Leonard Minchiari e a equipe de desenvolvimento polonesa Flying Wild Hogs, Trek to Yomi é uma homenagem apaixonada aos japoneses medievais e seu cantor mais famoso, de Akira Kurosawa para Yasujiro Ozu. Por ordem de um bravo samurai, nos encontraremos diante de diferentes situações e teremos que enfrentar duras batalhas. Os gráficos do jogo têm um ponto forte Estilo noir monocromático, alternando sequências exploratórias 3D com duelos 2D em que a katana é a mestra, determinando a vida ou morte dos personagens e gerando sequências absolutamente deslumbrantes, ainda que com algumas ressalvas quanto à mecânica que regula os confrontos. Tentei uma viagem para o meu dia.

Sal e sacrifício

Sal e sacrifício, nosso personagem monta um enorme cervo Chegando ao PC, PS5 e PS4 em 10 de maio Vários anos após o lançamento do primeiro episódio, foi estranho Uma mistura entre metroidvania e soulslike By Ska Studios retorna com sal e sacrifício. Esta não é uma sequência direta e, de fato, no jogo, assumiremos o papel de um detetive encarregado de explorar o reino e eliminar as bruxas perigosas que o invadiram, mergulhando-o no caos. READ Os canais 100 e 200 agora são desnecessários: TVs incompatíveis duram anos e não devem ser descartadas Depois de escolher nossa categoria entre as classificações disponíveis, poderemos conferir imediatamenteAlto grau de desafio A partir de batalhas e iniciar um caminho que gradualmente nos levará a nos tornarmos mais fortes, usando os recursos coletados para melhorar equipamentos e desbloquear novas habilidades que podem nos proporcionar poucas chances de sobrevivência. Experimentado com sal e congelamento.

Evil Dead: O Jogo

Evil Dead: The Game, dois personagens disponíveis no jogo Chegando ao PC, PS5, PS4, XSX, XOne e NSW em 13 de maio A lendária saga de filmes criada por Sam Raimi retorna ao PC e consoles com um link muito interessante. Evil Dead: The Game baseado em todos os capítulos a casaao icônico exército sombrio E a série de TV Ash vs Evil Dead Para nos fornecer um grande número de personagens, entre os quais, é claro, destaca-se o herói interpretado por Bruce Campbell, Ash Williams. A experiência vem com base na competição frenética multijogador Onde poderemos controlar heróis ou vilões e experimentar partidas bastante animadas, usando habilidades especiais, alianças e coordenação de campo para vencer partidas e sobreviver mais um dia nas terras amaldiçoadas pelo Necronomicon.

Vampiro: A Máscara – Swanseong

Vampire: The Masquerade – Swansung, dois personagens frente a frente Chegando ao PC, PS5, PS4, XSX, XOne e NSW em 19 de maio O último link do popular jogo de RPG (agora também em jogos) produzido pela White Wolf, Vampire: The Masquerade – Swansong é um RPG ambientado em Boston, no qual poderemos assumir o papel de três pessoas diferentes Vampiros Mais de Cem Anos, com o objetivo de conduzir suas famílias à glória e domínio da região, no contexto de uma experiência com forte foco narrativo. Durante a campanha seremos chamados a levar decisões O que terá consequências inevitáveis, influenciando o curso dos eventos e levando os protagonistas do romance, Ghalib, Emin e Lesha a uma conclusão diferente. Que tipo de abordagem vamos escolher tomar? Seremos violentos ou silenciosos, ou tentaremos usar armas de sedução? READ Xbox estará na Gamescom, Microsoft anuncia a data e hora da conferência

Atirador de Elite 5

Sniper Elite 5 Carl Fairborn pronto para atirar Lançado para PC, PS5, PS4, XSX e XOne em 26 de maio Franco atirador Carl Fairborn Ele retorna no novo capítulo da série Rebellion com Sniper Elite 5, desta vez responsável por frustrar os planos da Operação Kraken: um projeto que poderia permitir a vitória da Alemanha nazista. Segunda Guerra Mundial Mesmo antes de os Aliados chegarem à Europa. A tarefa será feita em FrançaEntre os magníficos castelos e bases militares .. seremos capazes de completá-los? Em nosso apoio, encontraremos novas maneiras de interagir com a cena, desde cordas deslizantes para fugas rápidas até superfícies de escalada para marcar eliminações silenciosas enquanto você se move baixo pelo mato. o Toque O modelo da franquia é revivido em sua mecânica tradicional, dando o melhor ao adotar uma abordagem furtiva e disparar à distância, embelezada por impressionantes Kill Cams de raios-X que mostram os resultados dramáticos das balas passando pelo corpo dos alvos. No luta corpo a corpo Por outro lado, o jogo novamente perde alguns acertos, o que se mostra um pouco difícil e complicado quando os inimigos encurtam distâncias: falamos sobre isso e muito mais no Sniper Elite 5 que tentamos.

SnowRunner

SnowRunner, um dos veículos que poderemos conduzir na campanha Chegando ao PS5 e XSX em 31 de maio Exatamente dois anos após o lançamento original, o SnowRunner finalmente receberá um arquivoAtualização gratuita para PS5 e Xbox Series X | S., melhorias técnicas significativas capazes de aprimorar ainda mais a simulação guiada de Pavel Zagrebelny. Como escrevemos na época de nossa análise do SnowRunner, este episódio não abandona a complexidade usual da série, mas ao mesmo tempo é um bom ponto de partida para quem o aborda pela primeira vez. READ Saints Row, prévia - Nerd4.life Ao longo de uma longa campanha, teremos que completar uma série de objetivos cada vez mais complexos, transportar itens pesados ​​e recuperar veículos Bloqueados e enfrentando o terreno mais acidentado, bem como as condições climáticas mais resistentes, que sobrecarregarão os nervos e os motores, são meticulosamente simulados por um mecanismo de física regenerativa.