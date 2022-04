Ubisoft atrai a atenção de muitas empresas que querem comprá-lo, os estoques sobem – Nerd4.life

Ubisoft Atrai a atenção de muitas empresas de private equity que podem estar interessadas nele obter companhiaIsso está de acordo com um relatório da Bloomberg. Duas empresas em particular – Blackstone Inc. E a KKR & Co – investigou a editora do jogo, mas a Ubisoft não entrará em “negociações sérias” com nenhum comprador em potencial.

Ambas as empresas acima estarão em estágios iniciais Para análise da Ubisoft. Segundo fontes da Bloomberg, “não há certeza de que nenhum dos pretendentes prosseguirá com os shows”. Além disso, não se sabe se os acionistas da Ubisoft estão dispostos a buscar um acordo, revelou o relatório. Em comunicado à Bloomberg, a editora francesa de jogos disse que seu forte portfólio permitirá que a empresa aproveite novas oportunidades na indústria de videogames, caso surjam.

Então, basicamente, nada de concreto está acontecendo no momento, mas o relacionamento parece ter Efeito positivo no preço das ações à comunidade. Conforme observado pelo analista Daniel Ahmed, o preço das ações da Ubisoft saltou 11% após a divulgação do relatório.

A Ubisoft bloqueou anteriormente uma tentativa de Obsessão pela empresa francesa Vivendi SE, que funcionou por cerca de dois anos antes de a Vivendi decidir se envolver com a Ubisoft, em 2018.

Por fim, destacamos que a Ubisoft anunciou o fechamento de servidores para 93 jogos.