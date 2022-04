Houve ‘Milhares de Joy-Con sendo reparados todas as semanas’ e isso está causando problemas – Nerd4.life

Um ex-supervisor de centro de reparos que trabalhou em um contrato para a Nintendo revelou sua presença nos Estados Unidos Milhares de reparos do Nintendo Switch Joy-Con toda semana. Essa sobrecarga criou alguns problemas.

especialmente, ex-empregado A certa altura, disse Kotaku, “havia milhares de Joy-Cons chegando todas as semanas com facilidade. Tivemos que criar um departamento totalmente novo apenas para consertar o Joy-Con”.

Como mostrado em 2017-2018O Joy-Con que os jogadores enviaram foi simplesmente substituído, mas um ano depois a Nintendo pediu ao centro de reparos para consertar todos os consoles. Isso aumentou a carga de trabalho do centro e os funcionários, que muitas vezes não falavam inglês, tiveram problemas de comunicação, turnos de trabalho cada vez mais longos e se viram em um ambiente estressante causando muitos problemas com os reparos.



Tecla OLED

Todo o discurso refere-se aos problemas conhecidos de Joy Con Drift Dos consoles Nintendo Switch que também causaram uma ação coletiva contra a empresa japonesa, que então deixou de exigir o pagamento dos reparos e ofereceu indenização a quem já havia pago pelo reparo.

Nintendo Prime Show Primeiro pedido de desculpas público Joy-Con derivou durante uma sessão de perguntas e respostas de investidores em junho de 2020.

“Pedimos desculpas por qualquer inconveniente que nossos clientes possam ter com seus controladores Joy-Con”, disse ele. Shuntaro Furukawa. “Continuamos a melhorar nossos produtos, mas Joy-Cons está atualmente sujeito a uma ação coletiva nos EUA e é um caso pendente, então não podemos comentar sobre quaisquer ações específicas que possamos tomar”.

A Nintendo disse em outubro passado que o Joy-Con está incluído no Tecla OLED É a “versão mais recente”, com melhorias feitas para combater o desvio do analógico. No entanto, o gerente geral da divisão de desenvolvimento de tecnologia da Nintendo também disse que todos os analógicos se desgastam com o tempo porque as peças estão em contato físico.

“Por exemplo, os pneus do carro se desgastam quando o carro está em movimento, pois está em constante contato com o solo para girar”, disse Ko Shiota. “Então, com a mesma premissa, nos perguntamos como podemos melhorar a durabilidade, e não apenas isso, mas como o tempo de atividade e a durabilidade podem coexistir? É algo com o qual lutamos o tempo todo.”