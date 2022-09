O que há de novo no Battle Royale de Fortnite

em Fortnite Capítulo 3 – Temporada 4: CéuUma substância misteriosa apareceu na ilha. O Chrome consumirá tudo e o Chrome será tudo. Dê boas-vindas ao Chrome de braços abertos, transformando estruturas em Chrome, transformando-se em Chrome e exibindo o poder das armas do Chrome.

Atravesse as paredes

Nem mesmo madeira, pedra, tijolo e metal podem fazer alguma coisa contra o cromo. O inimigo construiu uma estrutura para se defender? jogue um desenho cromado contra as paredes para torná-los impenetráveis, então salte para dentro do prédio e surpreenda seus oponentes!

Desenho cromado.

A melhor forma da sua vida

Se você não pode derrotá-lo, fazem isto: Lance um Cromo Cromado para se tornar cromado. Você se tornará puro cromo por um tempo limitado, o que significa que ficará imune a dano de fogo e… Líquido viscoso durante as filmagens. Mas não se deixe enganar por essa forma não tão redonda – o fato é que, no caso de um corte, você se moverá mais rápido, ficará imune a danos de queda e ganhará a capacidade de correr pelo ar. atirar Contra qualquer bloco de construção para revesti-lo com cromo, então navegue!

cromo macio cromo

Mas o Chromium não expande apenas os pontos de interesse – ele cria um novo! Escala Templo do Arauto (Perto do santuário deserto) A paisagem é dominada a partir do topo desta torre com fundações de pilares hexagonais.

Novo site de recursos

Por temerem o Chromium, alguns lugares da ilha tentaram “ficar seguros” no céu e, sobretudo, Condominium Canyon: agora chama-se Condomínios Cumulonimbus É um ponto de interesse expandido que permitirá que você ataque de cima. Qual é a única maneira de chegar lá? Usar um dispositivo D-lançamentoDisponível em vários pontos da ilha para ajudá-lo a obter vantagem.

D-lançamento.

Com o tempo eles ficam melhores

Rifle EvoCromo pesado.

A introdução do cromo levou à criação de Rifle EvoCromo Pesado Nasceu em Vampfucile EvoCromo. Procure por essas armas em Baús cromados Veja-os se tornarem mais raros à medida que você os usa para causar dano aos oponentes – de Incomum a Lendário!

Vampfucile EvoCromo.

Armas PEC (antes da era do Chrome)

Algumas coisas antes do Céu ainda funcionam bem… Use estratégias antigas com armas indisponíveis e armas em sintonia com o passado:

sub-arma

Rifle Pesado Bruto

Rifle de ação de guindaste pesado

metralhadora de fogo rápido

silenciador de metralhadora

fuzil de assalto em guarda

Rifle de Assalto Martelo

Rifle de Atirador Designado (DMR)

Rifle de atirador de caçador

Granada

jarra de vaga-lumes

Fusina

Shadow Dog (Arma Estranha)

Dub (arma exótica)

Boom sniper rifle (arma exótica)

Bomba dançante (não é uma arma tecnológica, mas parece)

Bomba Shockwave (esta também não é uma arma técnica, mas está aqui)

atirador de amor

O rifle sniper de Hunter, que apareceu pela primeira vez no Capítulo 3 – Temporada 1: Invertido.

Falando em armas… As armas de atirador em geral (incluindo as que ainda estão em estoque) receberam maiores danos e complicações de tiro na cabeça. Anime os atiradores e atiradores experientes – agora só pode levar um tiro para levar alguém de volta ao saguão. Mantenha a cabeça erguida e, se sua mira for perfeita, derrote seus oponentes novamente com um tiro (mesmo no modo Zero Construction!).

Rifle de atirador de caçador : Aumento dos danos e multiplicação dos ferimentos na cabeça

Pistola : Aumento dos danos e multiplicação dos ferimentos na cabeça

rifle sniper automático : Aumento dos danos e multiplicação dos ferimentos na cabeça

arma de ação de alavanca : Aumento dos danos e multiplicação dos ferimentos na cabeça

Rifle de atirador silencioso : aumenta o dano

Rifle sniper semiautomático : aumenta o dano

canhão ferroviário : aumenta o dano

Rifle de precisão de ação de parafuso : aumenta o dano

rifle sniper pesado Multiplicador de traumatismo craniano: aumentado

Espingarda de atirador Multiplicador de traumatismo craniano: aumentado

boom de rifle sniper: Aumento do dano causado pela explosão

Chave para o sucesso

Ser Chrome não é a única maneira de liberar seu potencial. É muito provável que você encontre alguns na ilha chaves: usado para abrir i Porão contendo saque! para abrir eu cofre de baixa segurança Apenas uma chave é necessária, enquanto para abrir um arquivo Cofre de alta segurança Você precisa de dois (como bônus, você receberá mais itens!). Onde você encontra esse espólio trancado a sete chaves? Depois de coletar uma ou mais chaves, você verá indicadores de bloqueio de teclas no mapa para ajudá-lo.

fortificado

Inimigos atacando você? Publique uma capa rápida forte com um arquivo Banktile, que substituirá o Fortility nesta temporada. Ligue o Bunkatile para criar uma estrutura instantânea 1×1 com paredes de metal reforçadas, uma rampa versátil e portas e armações defensivas para afastar invasores em potencial – não é necessário construir!

Passe de Batalha Capítulo 3 – Temporada 4

Reúna uma equipe eclética e aproveite o paraíso. Ao comprar um Passe de Batalha nesta temporada, você desbloqueará imediatamente Modelo (Realidade-659)…se os inimigos das videiras são sua paixão. Conforme você avança no Passe de Batalha, você poderá desbloquear o cadeado aranha gwenmais os seguintes caracteres:

Byte

cinzento

musculoesquelético

Rosa Lennox

gêmeo

Para os fãs do Chrome, não se preocupem: ArautoSerá desbloqueável durante toda a temporada!

chute deslizante

Sim claro! Agora você pode afastar os jogadores adversários jogando-se contra eles em uma ficha!

Notas sobre concursos

Dispositivos restritos

A partir desta temporada, os jogadores que usam dispositivos restritos que fornecem ou pretendem fornecer uma vantagem competitiva receberão um aviso no jogo. Os jogadores precisarão desconectar o dispositivo e reiniciar o Fortnite para continuar jogando. Tentar contornar essa restrição resultará em um banimento permanente do Fortnite. Dispositivos restritos incluem Cronus Zen, Cronus Max e outros.

Continuaremos a avaliar novos dispositivos que ofereçam vantagens aos jogadores. Saiba mais sobre dispositivos restritos aqui: fn.gg/RestrictedHardware

MARVEL e todos os nomes de personagens relacionados: © & ™ 2022 MARVEL. Spider-Man: Across the Spider-Verse, filme © 2022 SPAI. Todos os direitos reservados.