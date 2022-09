Anos de publicidade depois

Nós estamos sozinhos no universo? Uma questão que atormenta os estudiosos há décadas. A busca por essa resposta muitas vezes se concentrou em Marte, não fornecendo os resultados desejados. Mas agora a resposta pode vir daqueles planetas fora do sistema solar.

astrofísico Sasha koans , do Instituto Federal de Tecnologia de Zurique, em exoplanetas recém-descobertos. “o o próximo 25 anos Sobre a descoberta dessas formas de vida que podem revolucionar a história do espaço para semprediz Sasha Kwans. Também se refere a “Para cada uma das mais de 100 bilhões de estrelas encontradas na Via Láctea, há pelo menos um planeta companheiro“.

O número de corpos celestes no universo com A chance de vida pode ser alta. para ter certeza disso A Terra está em boa companhiaserá necessário entender se a água líquida está presente nos respectivos planetas, ou se a composição da atmosfera é compatível com a existência.

Novo espectrômetro da NASA em busca de vida

O famoso telescópio da NASA também deu um novo impulso a esses estudos James Webbque é responsável por observar as estrelas mais distantes, mas fornece no momento Informações valiosas sobre exoplanetas. James Webb, apesar de ser um telescópio mais avançado que os instrumentos anteriores, ainda carece da capacidade de examinar com precisão os planetas do universo.

No entanto, Sasha Kwans não desistiu. Kwanz e colegas do Instituto Suíço pretendem explorá-lo ELT. Espectrofotômetro (Extra Large Telescope) no meio do infravermelho. Em suma, é uma ferramenta única, mas necessária para aprofundar as propriedades dos exoplanetas mais distantes.

Descubra a vida em menos de 25 anos

O ELT ainda está em construção no Observatório do Chile e deve ser concluído até o final de 2030. cerca de 40 metros de largurao suficiente para torná-lo O maior telescópio óptico do mundo.

A primeira imagem que será tirada será uma imagem de um planeta potencialmente semelhante à Terra em torno de uma das estrelas mais próximas. Com os mais recentes avanços científicos, a lente deve olhar ainda mais longe. É por isso que Sasha Quanz está tão confiante em pesquisar novas formas de vida no universo no próximo quarto de século. Além disso, Agência Espacial Europeia (ESA) Ele já tem o nome da missão em mente Quem vai responder a pergunta “Nós estamos sozinhos no universo?”