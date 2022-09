12 jogos sairão do catálogo em 30 de setembro de 2022 – Nerd4.life

Ansioso para ver o que está por vir Xbox Game Pass Na segunda metade do mês, a Microsoft informou por meio do aplicativo oficial do serviço que 12 partidas sairão do catálogo o 30 de setembro de 2022.

Estes são os títulos que não estarão mais disponíveis para assinantes do Game Pass ainda este mês:

fazendeiro de lodo

Portão Limens

descer

Sujeira 4

Rali de terra

Subnautica: Menos de zero

Dandy Ice

invisível

AI: Arquivos Somnium

Ascendente Ascendente

A procissão para o Gólgota

semblante

Por tradição, todos os jogos acima estarão disponíveis para compra com um 20% de desconto O preço base nos dias anteriores à remoção do Game Pass, que lembramos novamente, foi definido em 30 de setembro de 2022. Uma opção que pode ser atraente para quem deseja continuar jogando mesmo depois de sair do catálogo de serviços.

Na quinta-feira passada, o Xbox Game Pass recebeu Assassin’s Creed Odyssey, Ni No Kuni: Threat of the White Witch, Escape: Melodies of Steel, Remastered e Dangaronpa V3 de uma só vez. Aguardando o anúncio oficial da Microsoft, agendado para terça-feira, já sabemos que Deathloop chegará em 20 de setembro, seguido por Slime Rancher 2 em 22 de setembro e Walheim em 29 de setembro.