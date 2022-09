O computador, se você usa assim, você é louco: você está arruinando seu corpo

Passar o dia em frente ao computador pode trazer riscos à nossa saúde. postura incorreta na cadeira de trabalho, ao longo do tempo, Causas ou problemas do sistema músculo-esquelético: dores no pescoço, braços, costas e cabeça.

Assumir posturas incorretas faz com que nossos músculos, grandes e pequenos, se contraiam. Se já temos alguns problemas, como inchaços e hérnias de disco, tudo inevitavelmente piora. Para não sobrecarregar os músculos do pescoço e das costas, você deve vir Respeite a posição natural das costas.

Esta posição respeita a curvatura fisiológica do dorso, com lordose cervical (cifose anterior) e cifose (cifose posterior) ao nível do tórax e sacro. Quando nosso pescoço fica dobrado por horas, como ao usar um computador por muito tempo, ou quando as costas inteiras estão penduradas na frente, nossos músculos se contraem.

Alguma vez você já tentou manter o braço levantado, com um peso leve na mão como uma garrafa, algum tempo que sobrar definitivamente vai machucar seus músculos depois de pouco tempo. A mesma coisa acontece com suas costas, pescoço e ombros pobres quando estamos sentados mal. Mesmo se você for jovem com o tempo, especialmente se não for fisicamente ativo, as coisas piorarão rapidamente.

A condição perfeita para a sua saúde

A postura ideal deve ser a de não contrair os músculos e não ter consequências para a saúde Respeite certos padrões e distâncias Estudado por especialistas em fisiologia humana.

estação de trabalho do computador

Computador e acessórios que devem estar à mão (teclado, mouse…) Deve ser colocado sobre a mesa.

espaço não inferior a 10 cm na frente do teclado, para que possa descansar as mãos ou os pulsos. Ao usar o mouse, mantenha a mão e o pulso alinhados e certifique-se de que seu antebraço esteja bem apoiado.

Para desktop, é recomendável ter Fundo claro com letras escuras e tamanho mais adequado. Se em casa não temos a possibilidade de ter uma localização ideal, pelo menos usamos o escritório com monitor externo e mouse. Lembre-se disso Coloque o braço na mesa ou no apoio de braçoÉ necessário sentir o relaxamento do ombro durante o trabalho.

medidas de escritório

Para que a mesa se encaixe na posição correta, ela deve ter um superfície de trabalho, pelo menos de 120cm x 80cm, na ordem. É recomendável que você tenha um escritório arrumado, sem muitas coisas em cima, para não reduzir o espaço de trabalho. Uma superfície de trabalho muito baixa nos força a dobrar as costas.

cadeira de trabalho

Use uma cadeira confortável Que tem as seguintes características:

Assento ajustável.

Encosto ajustável com apoio lombar.

5 pés sobre rodas.

Apoios de braço.

Ajuste a altura do assento para que seus pés fiquem totalmente apoiados no chão. Por outro lado, seus joelhos podem estar posicionados em um nível mais alto. Esta situação deve ser corrigida elevando a altura do assento. Em alguns casos, também deve aumentar altura da mesa Onde as pernas devem estar sempre sob a superfície de trabalho com um espaço não inferior a 18 cm entre as pernas e a mesa. O encosto deve ser Ligeiramente reclinado (5-10 graus) E ajustando-o em altura, permitindo que a região lombar repouse no apoio lombar. Assim, a sobrecarga muscular será evitada.