Euronics Gaming, PREÇOS BLACK FRIDAY PARA DESKTOP E LAPTOP

A Euronics também pensa nos gamers, em um flyer dedicado à Black Friday. A oferta é válida de 14 a 20 de novembro. Em geral, ainda temos alguns dias para aproveitar as ofertas da loja.

Entre laptops e desktops para jogos, a Euronics não economiza dinheiro. Além disso, muitos acessórios também estão disponíveis para completar nossa estação. Quais são as melhores e mais caras peças para comprar?

Folheto “Jogos”

Entre suas ofertas, a Euronics também pensa nos gamers. É por isso que eles estão se atualizando, graças à iniciativa da loja em luz Sexta-feira preta, diferentes dispositivos, portáteis e estacionários, disponíveis para todos. Além disso, não faltam acessórios como fones de ouvido e, porque não, até cadeiras ergonômicas projetadas especificamente para longas sessões de jogo.

O flyer oferece isso e muito mais. O que nos interessa, pode ser encontrado numa das seis categorias disponíveis, nomeadamente em Computadores e periféricos. Ignorar as primeiras memórias apresentadas, que não nos interessam particularmente, e folhear as páginas que deparamos com aquelas que nos chamam a atenção.

Notebooks gaming, quais são as ofertas?

As primeiras quatro páginas que mostram os notebooks são da Acer com seu hardware Predator. São muitos os produtos, entre eles um portátil no valor de alguns milhares de euros. Aqui está o que a Euronex oferece para esta marca:

Predator Helios 300 (PH317-56-72SP), reduzido em 10,7%, custa € 2.499 em vez de € 2.799

Predator Helios 300 (PH315-55-76H3), reduzido em 8%, custa € 2.199 em vez de € 2.399

Predator Helios 300 (PH315-54-778U), reduzido em 9,5%, custa € 1.899,00 em vez de € 2.099,00

Predator Helios 300 (PH315-54-77FH), com 15% de desconto, € 1.779,00 em vez de € 2.099,00

Predator Helios 300 (PH315-53-775R), 10% de desconto, custa € 1.799,00 em vez de € 1.999,00

Esta compra pode ser acompanhada de uma caixa resistente Predator, ideal para este portátil gaming, por 129,00€. Vejamos, no final da lista, também um arquivo Acer Nitro 5, que tem o maior desconto. Este telemóvel apresenta uma quebra de 16,6%, passando o preço de venda de 2.399,00€ para 1.999,00€ e é também o equipamento que mais poupança oferece.

computadores desktop

Juntamente com o Nitro 5, a Euronics também oferece um computador desktop da Acer e Nitro 50. Graças a um desconto de 18%, este telefone fixo passa de 1.099,00€ para 899,00€, com uma poupança de 200€. Com 16 GB de RAM e um SSD de 512 GB, certamente não é o melhor desempenho, mas ainda é uma máquina decente para jogar.

O que você vai comprar na Black Friday?