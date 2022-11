A lista de aplicativos infectados que ainda podemos ter em nosso celular é 16

Após o relatório fornecido por uma conhecida empresa de segurança cibernética, nas últimas semanas, o Google removeu até 16 aplicativos declarados perigosos de sua Play Store.

Este último nada mais era do que adware, um termo usado na linguagem informática que significa “software suportado por publicidade”.

Lista de aplicativos perigosos que o Google relatou estar infectado, exclua-os

Em termos práticos, são aplicativos projetados especificamente para lançar mensagens publicitárias diretamente na tela ou em um navegador da web. Nesses casos, o usuário médio geralmente não consegue distinguir Entre adware e software legítimo, isso só leva a mais lucros para os desenvolvedores.

Na verdade, eles acumulam renda por meio da exibição automática de anúncios, Muitas vezes feito pelo usuário sem o seu conhecimento. Entre as propagandas mais populares, encontramos aquelas sobre formas inovadoras de ganhar dinheiro com facilidade, perder peso em poucos dias e assim por diante. Em suma, estes são os alertas habituais para atrair cliques, Muito parecido com os usados ​​para e-mails de phishing, graças aos hackers que obtêm dados pessoais e dinheiro.

Uma vez no seu dispositivo, baixando software legítimo ou navegando em outros sites, o adware pode realizar muitas atividades indesejadas. Por exemplo, pode sem qualquer solicitação do usuário, Abra várias janelas com anúncios, altere algumas configurações da página inicial ou até mesmo altere o mecanismo de pesquisa padrão. Ou, depois de analisar seus dados de memória, navegação e localização, pode mostrar anúncios relevantes associados a determinados produtos ou serviços.

No entanto, a presença desses adwares é reconhecível e também pode ser facilmente resolvida para mais geeks. Entre os sinais que podem atestar a existência Para um ou mais adware encontramos:

Novas barras de ferramentas, extensões ou plug-ins aparecem no navegador

Redirecionamentos para sites diferentes dos pretendidos

Falha ou lentidão repentina do navegador

Iniciar automaticamente a instalação de aplicativos indesejados

Como os hackers ganharam dinheiro com esses aplicativos infectados? Descubra todos eles

Por isso, dissemos que uma das maneiras mais simples de inserir adware em um dispositivo é fazer isso baixando outro software, geralmente freeware ou shareware. No entanto, em alguns casos, esses adwares podem ser colocados diretamente em várias lojas online, Disfarçar-se entre outros aplicativos legítimos.

Isso aconteceu com 16 aplicativos infectados que o Google removeuque mencionamos no início do artigo. Na prática, descobriu-se que esses aplicativos assumiram o controle do smartphone, ou do dispositivo em que estavam instalados, e começaram a abrir um navegador em segundo plano. Graças a esse truque, os aplicativos funcionam nas sombras, permitindo que o navegador abra sites contendo banners de anúncios sem incomodar. Desta forma, milhares de cliques são feitos a cada hora que por sua vez gera dinheiro em nome dos próprios proprietários do siteO.

Para o usuário, que de fato não percebeu nada, o único dano colateral consiste em:

No consumo massivo da bateria, O que pode ser facilmente atribuído a outras causas

No consumo excessivo de dados da internet, Porque os aplicativos funcionam mesmo quando não há conexão Wi Fi

Atualmente, os aplicativos não estão mais disponíveis na Google Play Store e, portanto, não podem ser baixados. Além disso, por meio da automação, os aplicativos também, em muitos casos, desaparecem dos dispositivos nos quais estão instalados. No entanto, não nos custa nada verificar se há vestígios de aplicativos ofensivos em nosso celular e também porque alguns deles têm milhões de downloads. Seus nomes eram:

lanterna +

câmera de alta velocidade

Gerenciador de Tarefas Inteligente

bloco de notas

lâmpada eletrônica

Ônibus de Busan

Nota rápida

conversor de moeda

Notas

Código Joy

Izdeka

Baixador de perfil do Instagram

K-Dicionário

calculadora