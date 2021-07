A ligação entre emergências de saúde e meio ambiente

Entre os últimos membros da tribo amazônica Awa, o Carapiro morreu recentemente de Covid-19: a ligação entre emergência sanitária e desastre ambiental

no Brasil Infelizmente, ele faleceu recentemente cobiçoso, carabiro,um membro CompaixãoE a Tribo amazônica: A ligação entre sua morte e a emergência sanitária e a devastação ambiental que infelizmente está ocorrendo.

Como mencionado página de fã, O Brasil é uma das regiões mais afetadas pela pandemia, Com quase 20 milhões de casos registrados e mais de meio milhão de mortes, emergência de saúde Isso não é um acidente e é uma tragédia em escala global.

apenas exista vírus Ele levanta questões e levanta questões que também se referem ao presidente Bolsonaro.

Nesse sentido, as denúncias referem-se à falta de proteção à população. Um nativo Comparado com covid19, Quem não consegue lidar com ninguém? pandemia Deste tamanho, eles podem alcançar apenas uma pequena extensão Medicamento e lá Vacinas.

O texugo A partir de índice de mortalidade Dos indígenas, lemos página de fã, Segundo dados de cerca de um mês atrás, vai mais que dobrar, se comparado ao Rio de Janeiro ou a São Paulo.

Carapiro, Morte de Covid no Brasil: O Mambo da Tribo Awa, a Batalha da Amazônia

Então, infelizmente, ele desapareceu carabiro, um membro tribo amazônica subordinar Oh, no Brasil, Entre os poucos que nem foram contatados; O homem desapareceu em 16 de julho.

Conforme afirmado no artigo do editor-chefe do jornal eletrônico Fanpage.it, O Compaixão Eles estão envolvidos em uma batalha que durou muitos anos, na qual a disputa foi Amazonas O que é conhecido, como é conhecido, b pulmão mundial.

História do Karapiro Tudo começou no final dos anos 1960, quando foram descobertas rochas na Terra que mais tarde foram consideradas as maiores depósito de ferro da Terra.

Potências mundiais correram para o campo, ele também aponta Estadia internacional: “Uma barragem, fundições de alumínio, uma ferrovia de 900 quilômetros foram construídos e estradas pavimentadas destruíram vastas áreas de floresta primária.”

Em suma, ele chegou a uma área que até então tinha sido uma floresta, e capitalismo. Para se opor a essas mudanças foram especificamente Oh, com a família Karapiro Que ela foi aniquilada, lemos, exceto por sua vida, que ela conseguiu sobreviver. Tendo vagado sozinho por anos, conheci um fazendeiro que o hospedou antes de encontrar seu filho e ele voltar para morar com Oh.

Mas foi uma vida de sobrevivência, para ele e sua tribo, com a constante ameaça de destruição Selva. é um página de fã O sinal foi criado para Multas por crimes ambientais na Bacia Amazônica, que poderia ter sido retirado do assentamento Bolsonaro 42%, Ele também diminuiu انخفض Orçamento para proteção de áreas protegidas, dos arredores 27%.

As consequências preocupantes, atuais e esperadas no futuro próximo devido a Das Alterações Climáticas Eles também são filhos de lutas e experiências das quais nunca se ouviu falar, como antes Karapiro então é tribo, Deixado sozinho para lutar para defender os pulmões do planeta.

Enquanto o mundo inteiro está lutando contra um vírus O que decorre precisamente da falta de cuidado com o meio ambiente, dos danos causados ​​a este e da globalização, o triste vínculo que liga o vírus e, portanto, a emergência sanitária surge com a devastação ambiental que infelizmente o homem é o protagonista.