Jogos PS5 e PS4 gratuitos anunciados anteriormente – Nerd4.life

A Sony anunciou que não sabemos o quão deliberadamente quais são os três Jogos PS5 e PS4 Para download gratuitamente, portanto, sem nenhum custo adicional, de assinantes para PlayStation Plus em um mês Agosto de 2021: Além de Hunter’s Arena Legends já conhecido apenas para PS5, há também Plants vs. Zombies: Battle for Neighbourville e Tennis World Tour 2. Os dois últimos estão na versão PlayStation 4, mas podem ser reproduzidos com compatibilidade retroativa também no console de próxima geração da Sony.

Normalmente, essa notícia deveria ser compartilhada pela Sony em 28 de julho de 2021, mas por algum motivo estranho, o Site oficial do Playstation Ela anunciou os jogos PS Plus para agosto de 2021, quatro dias atrás.

Playstation Plus | Jogos grátis para agosto de 2021

Plantas vs. Zumbis: La Battaglia di Neighbourville (PS4 e PS5)

Tennis World Tour 2 (PS4 e PS5)

Hunter’s Arena Legends (Solo PS5)

Vamos descobrir em detalhes: