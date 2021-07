Claire de Lune, revisão

Apesar do que o título pode fazer você acreditar, o Crítica de Claire de Lune Não se trata de um jogo musical, mas sim de uma aventura do ponto de vista da primeira pessoa. Claire (sem e) De Lune é na verdade o poema mais famoso escrito por Claude Debussy, um professor de simbolismo francês. A desenvolvedora canadense Tactic Studio, conhecida até agora por sua estratégia free-to-play Immortal Empire (lançada há seis anos), joga com a semelhança entre um termo francês e um nome inglês para dar vida a um herdeiro espiritual saída e Princípio Talos, dois dos maiores expoentes dos jogos de puzzle na primeira pessoa, com uma atmosfera mas muito longe daquela evocada no terceiro dos quatro movimentos da Suite Bergamasque.

Claire é filha de John, o contrabandista do espaço controlado pelo jogador. Os dois, a bordo de uma nave controlada por AI Arturo, um personagem particularmente bem-sucedido, são atraídos por um campo magnético e caem em um planeta muito semelhante ao nosso. Alguns momentos antes de perder o controle do carro, um pai é separado do adolescente, que recorre a uma cápsula de fuga para evitar a ameaça de uma colisão fatal. Ilimitado do acidente, John sai imediatamente em busca de Claire, que está localizada a poucos quilômetros do local de pouso temporário. Munido de uma arma que atira cubos azuis, trampolins roxos e tubos vermelhos, a tarefa do jogador é, de maneira um tanto trivial, orientar-se em um ambiente desconhecido e cheio de armadilhas e chegar ao último local onde está Claire. Mas será aqui que terminará a busca pela filha amada?