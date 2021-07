Atualização surpresa de Shadow of the Tomb Raider e Sniper Elite 4 para a próxima geração

Como o parafuso inesperado também Shadow of the Tomb Raider quem – qual Elite Sniper 4 Recebi uma atualização oficial de última geração, portanto, suporte estável para 4K e 60fps em ambos. PlayStation 5 Do Xbox X / S.

Foi uma coisa surpreendente, sem nenhum tipo de comunicação prévia dos desenvolvedores dos dois jogos, Crystal Dynamics e insurgência. O Patch 2.01 apresenta as últimas aventuras de Lara Croft.Suporte 4K no PS5 em alta definiçãoA página da Loja Xbox do jogo é exibida agora.Otimizado para Xbox Series X / S.No Youtube, também é possível encontrar alguns depoimentos em vídeo das melhorias que foram oficialmente feitas pela primeira vez para Shadow of the Tomb Raider em sistemas de última geração, graças à nova atualização.

Carta semelhante ao Sniper Elite 4, com Rebellion também lançando um trailer oficial e comunicado à imprensa para a ocasião para confirmar a disponibilidade da atualização:A atualização traz visuais impressionantes de 4K para PS5 e Xbox Series X / S, 60fps suaves e melhoria perceptível nos tempos de carregamento, proporcionando a melhor experiência Sniper Elite 4.“

Shadow of the Tomb Raider foi lançado originalmente em 2018. Se você nunca jogou antes e está interessado em jogá-lo na próxima geração, você pode ler abaixo. Crítica de Shadow of the Tomb Raider para ter uma ideia. Quanto a Rebellion, o último título da série é Sniper Elite VR lançado em 8 de julho de 2021.