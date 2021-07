A Valve ainda não encontrou um jogo que não nos excite – Nerd4.life

superfície de vapor pode girar todos os jogos, mesmo aquele lançado em 2021. Para dizer que é a própria Valve, com a voz do desenvolvedor Pierre-Loup Griffais, em entrevista ao IGN.com, na qual ele falou sobre os aspectos técnicos do console e suas capacidades.

válvula: “Para nós, o verdadeiro teste foram os jogos lançados no ano passado. Não funcionou bem com protótipos mais antigos e outras versões que testamos. Esta é a primeira vez que alcançamos o nível de desempenho necessário para rodar os jogos de última geração sem problemas.“

Nas palavras de Pierre-Loup Griffais, toda a biblioteca Steam pode ser reproduzida no Steam Deck: “Não encontramos nada que este dispositivo não ligue.“

De acordo com o desenvolvedor, a tendência atual no mundo do PC que favorece o Steam Deck está ajudando o Steam Deck liquidez em detalhe. Isso força os desenvolvedores a tornar os jogos mais escaláveis ​​e adaptáveis ​​aos recursos do Steam Deck.

Valve então reiterou que o Steam Deck é um dos primeiros dispositivos a usar LPDDR5 RAM, um tipo de memória que pode se tornar um padrão nos próximos anos.

Steam Deck é um console / computador híbrido projetado para permitir que jogadores de PC levem sua biblioteca com eles e joguem onde quiserem.