Um ponto de viragem histórico para um treinador de futebol: o futebol feminino também trata de questões de gestão

Novidade histórica a caminho para os fãs gerente de futebol, embora não imediatamente. Miles Jacobson, diretor da Sports Interactive, o estúdio que produz o popular título de videogame, anunciou oficialmente que sua equipe está trabalhando para trazer o futebol feminino para o jogo de gerenciamento de futebol mais popular do planeta. Nenhuma data foi anunciada e o futebol feminino certamente não aparecerá na próxima edição do FM, mas Jacobson explica que o projeto está ativo “em segundo plano há algum tempo”. De qualquer forma, o objetivo não é criar uma versão FM dedicada exclusivamente ao futebol feminino, mas combiná-la com a versão já lançada anualmente. Para fazer isso, você obviamente precisa de um trabalho: antes de mais nada, no banco de dados, um dos pontos fortes do endereço, que exige uma quantidade significativa de pesquisas. Além disso, escreveu Jacobson, adaptar mulheres a modelos masculinos não funcionará: a equipe da FM está avaliando os dados para trabalhar e também do ponto de vista da animação gráfica, aplicar homens às mulheres levará a “mover-se como um cowboy”. Ao captar o movimento, de facto, o criador do Football Manager garante que o trabalho está realmente feito, graças à colaboração de Katie e Molly Kmita, gémeas que jogam respectivamente em Watford e West Ham. A introdução do futebol feminino inclui também uma série de clipes, incluindo lexicais., e mais de 100.000 séries estão sendo reescritas e depois traduzidas para 19 idiomas Sem data de lançamento, como mencionado: no longo post fala-se de um projeto de vários anos com custos muito altos, mas A FM está empenhada em ajudar a elevar o “sino de vidro” que bate a bola no pé feminino.

Nosso compromisso com o projeto plurianual de incluir o jogo feminino em nossa série. https://t.co/N4GQkVsLuX Gerente de Futebol (FootballManager) 22 de julho de 2021