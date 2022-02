Descubra um quarto escondido com móveis modernos – Nerd4.life

Descubra o YouTube Fez ganhou por dentro Lendas Pokémon Arceus presença de quarto secreto É caracterizada por mobília modernacompleto com uma edição limitada Let’s GO Pikachu TV e Nintendo Switch.

No vídeo, que você pode assistir abaixo, Faad explica que encontrou a sala em questão usando um programa externo via PC, caso contrário não seria possível acessá-la de forma alguma. O mais interessante é que os móveis são modernos, com eletrônicos, como a TV e o Nintendo Switch com tema de Pikachu, que não existiam na época em que o jogador foi lançado no início de Pokémon Arceus Legends. Além disso, a sala é tratada com todos os detalhes e há, por exemplo, prateleiras cheias de coisas, pôsteres, porta-retratos e muito mais.

Há quem especule com razão que o quarto poderia ser cortar conteúdo Na parte introdutória do jogo. Talvez nos planos iniciais, o jogador teria dado os primeiros passos dentro de seu quarto, como acontece em todos os grandes jogos da série, antes de jogar Arceus no passado.

A teoria menos provável, mas que não deve ser descartada de antemão, é que a sala está de alguma forma relacionada ao conteúdo que encontraremos dentro DLC De Pokémon Legends Arceus. Nada oficial foi anunciado no momento, mas um conhecido leaker ambiental disse recentemente que a primeira expansão pode chegar em abril. Veremos.

Enquanto isso, Pokémon Legends Arceus está desfrutando de grande sucesso comercial. É a primeira vez pela terceira semana consecutiva no gráfico de vendas do Reino Unido, e a Nintendo confirmou que 6,5 milhões de cópias foram vendidas na primeira semana de lançamento, o melhor resultado de todos os tempos para a série de jogos Pokémon no Nintendo Switch.

Se você está jogando Pokémon Legends e precisa de ajuda sobre como obter o Eevee e todas as suas evoluções e como completar a misteriosa missão “The Legend of the Sea”.