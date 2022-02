“Aloy tem barba” polêmica social sobre cabelo no rosto da protagonista – Nerd4.life

A polêmica de hoje é sobre pelos faciais ligao herói da história Horizonte proibido oeste. “ela tem barba‘, é a acusação feita contra ela, e também se refere à questão mais geral sobre sua aparência física, que, segundo alguns, teria sido pensada como política, e não artística.É claro que muitos caras não conhecem a fisiologia feminina. Mas vamos passar pela ordem e ler alguns exemplos.Depois da polêmica contra o pobre Aloy.

Tudo vem de algumas fotos do Horizon Forbidden West detalhando o rosto de Aloy, que começou a aparecer nas mídias sociais após o término da proibição de comentários. Mais do que homenagear o realismo gráfico alcançado pela Guerrilla Games, cujos artistas criaram um rosto feminino natural, que também inclui detalhes muito finos como o cabelo, corresponde, além disso, a um mundo onde achamos que não há muito tempo para se dedicar piadas, gamers e aqueles que obviamente não conhecem bem as mulheres, resolveram tirar sarro dela.

O problema é que já existem milhares que entram em polêmica com memes e piadas, na verdade prejudicando mais a sua inteligência do que Aloy ou mulheres. Alguns, como El Analista de Bits, conhecido por sua análise técnica de videogames, responderam na mesma moeda, zombando daqueles que se surpreenderam com a poesia de Aloy:

“Aloy tem penugem no bigode e no queixo. Digo isso para que aqueles que se surpreenderam com a presença de pelos no corpo feminino pudessem, ao final, ver algo tão inusitado para eles quanto o rosto de uma mulher.

Mantenha-se virgem o maior tempo possível, ninguém tira sua flor. Brilhante.“

O que você adiciona? É impressionante ver uma parte do mundo dos videogames discutir uma questão semelhante diante de um lançamento de jogo altamente antecipado cheio de elementos interessantes. É uma pena que outra oportunidade de demonstrar um nível mínimo de maturidade tenha sido desperdiçada.