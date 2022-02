Aqui está o novo Gmail, como ele mudou um dos aplicativos mais populares

De pequenas mudanças nascem as revoluções. E ele deve ter pensado nessa filosofia como Google, que, na verdade, aplica pequenas mudanças em seus melhores e mais usados ​​serviços. A começar pelo Gmail.

No início de fevereiro, navegador do google anunciado Redesenho completo da versão web do Gmail, começando pelo logotipo e indo direto para os recursos: Inicialmente, essa alteração foi reservada apenas para usuários de workspaces, mas parece que Grande Ji já começou em Implemente também em contas de usuários pessoais. Pode demorar algumas semanas até que você perceba alguma alteração no seu perfil, com o novo design e o novo logotipo, mas o Google já explicou como habilitar a nova interface do usuário se você não a vir automaticamente, uma vez disponível, é claro. Falando nisso, vamos lembrar que É necessário ativar a função de bate-papo no Gmail antes de prosseguir com a reformulação completa : Para fazer isso, vá para Configurações (no botão que você pode encontrar no canto superior direito)> Ver todas as configurações> Bate-papo e namoro e ative o item de bate-papo do Google.

Então, se você quiser experimentar o novo design do Gmail, vá para “Configurações“ (Sempre a partir do botão no canto superior direito) e role sob o título “Configurações rápidas” Clique “Experimente a nova visualização do Gmail”. E se o novo Gmail não for do seu agrado, você também pode realizar o mesmo procedimento para voltar. Outra notícia importante, no entanto, diz respeito Bolhas de notificação, que são os novos recursos que você ainda não descobriu: para ativá-lo apenas

Vá para o canto superior direito da janela do Gmail

vamos para Indicador de status

Clique “ outras opções ”

Clique “Configurações de notificação de bate-papo.

Neste ponto, basta marcar as caixas ao lado de Permitir notificações de bate-papo E Abra balões de bate-papo para novas mensagens Em seguida, clique em Concluir. E é isso, você terá ativado as bolhas de notificação, que dizem que quase parecem legais, mas é claro que cabe a você julgar.

Se você estiver interessado e quiser visualizar o que você pode começar, você também pode encontrar abaixo um vídeo do Google detalhando todas as notícias de reformulação do Gmail. Boa visão!