Redmi Note 11 Pro e Note 11 Pro 5G chegam ao AliExpress e já estão à venda

depois de Lançamento na Itália O que aconteceu há algumas semanas, finalmente chegou a hora de colocar as mãos nas novas gamas médias da Xiaomi. Redmi Note 11Pro E Galaxy Note 11 Pro 5G pela primeira vez em Ali Express Claro, é realmente possível economizar na compra de ambos.

Redmi Note 11 Pro no AliExpress: veja como economizar

É altamente esperado por todos os fãs da marca chinesa, que os novos smartphones orientados para o mid-range não faltem nada e se concentrem em um setor técnico forte, com tela AMOLED para 120Hz (6,67″), bateria grande de 5000 mAh, super carregamento (67 watts) e um respeitável setor fotográfico. Com o Redmi Note 11 Pro temos uma câmera quádrupla da 108 + 8 + 2 + 2 megapixels e fatia Hélio G96 Por MediaTek Para o Redmi Note 11 Pro 5G, passamos para uma câmera tripla de 108 + 8 + 2 megapixels Enquanto um SoC snapdragon 695. A outra grande diferença entre os dois, claro, é o suporte 5G: para ver as mudanças em termos de estilo e especificações, dê uma olhada para nós comparação Entre os vários modelos da gama.

Os novos Redmi Note 11Pro E Galaxy Note 11 Pro 5G Disponível para compra em Ali Express A um preço ganancioso: Esta é uma iniciativa promocional (desconto aplicado diretamente no carrinho) válida por um período de tempo limitado. Abaixo você encontrará um link para ambos os modelos: na página você encontrará as várias peças de memória e cores. Se você não vir a caixa abaixo corretamente, tente desabilitar o AdBlock.

240,8 EUR / 291 EUR / 309 EUR

263,5 EUR / 291 EUR / 309 EUR READ GameStop estende a supervisão manual. Até € 200 para atualizar para a próxima geração!

