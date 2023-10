Cansado de desperdiçar seu fôlego? Então use a inteligência artificial: basta um clique e ela falará por você usando sua voz!

A inteligência artificial está a mudar rapidamente e a tornar as operações muito mais fáceis, mas será que também consegue falar com as nossas vozes?

Nos últimos anos, A Inteligência Artificial está mudando a maneira como vivemos e trabalhamos no dia a dia. Esta é uma tecnologia de nova geração que nos permite simplificar processos e realizar tarefas como escrever textos em apenas alguns segundos, criar imagens e vídeos a partir de alguns comandos e gestos simples e outras operações complexas.

A Inteligência Artificial está mudando a forma como trabalhamos e criando novas oportunidades de empregoE também reduzir seus custos. Por exemplo, é utilizado para automatizar e agilizar algumas tarefas repetitivas, permitindo que você tenha mais tempo para outras atividades mais criativas. No entanto, a IA também está a substituir alguns trabalhos que até agora eram realizados por pessoas reais, especialmente aqueles que exigem rotina repetitiva.

Há muitas discussões sobre o uso da inteligência artificial e muitos se perguntam se isso está nos levando a um desvio potencial ou, alternativamente, se deveríamos ser educados sobre o uso correto deste tipo de tecnologia, Na verdade, pode nos ajudar nas atividades diárias. A verdade é que este tipo de inteligência pode ser utilizada em qualquer processo que você possa imaginar, e já são muitos os usuários que a vivenciam cada vez mais.

A IA pode falar por você?

Se a IA está agora a ser usada para tudo, algumas pessoas estão a começar a experimentar esta tecnologia elas próprias. A inteligência artificial não só pode capturar suas características faciais e transformá-las em dezenas de outras imagens, Mas agora também pode analisar e estudar sua voz em poucos segundos Com base no comando que o usuário enviar, faça o que quiser com ele.

Existem centenas de aplicativos e sites para smartphones que disponibilizam IA para todos os usuários, até mesmo de graça. Porém, para obter resultados de alta qualidade, muitas operações ainda são pagas e devem ser realizadas em aplicativos profissionais. Experimente baixar um aplicativo em seu smartphone e enviar um arquivo com sua voz Escreva abaixo o que você quer dizer com sua voz “falsa”. E é isso.

Dentro de alguns segundos, você terá um arquivo de áudio de sua voz reconhecível Que dirá tudo o que você escreveu antes, sem o menor esforço para registrar e sem erros. Muitos usuários o utilizam para criar conteúdo nas redes sociais e na web, ou para vídeos do YouTube onde é necessária uma trilha de áudio para suas vozes.