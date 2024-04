Google, o mecanismo de busca nunca mais será o que costumava ser: um duro golpe está chegando para os usuários

Sinais claros vêm de Mountain View: o Google quer mudar seu mecanismo de busca. Isto não é uma boa notícia, mas um duro golpe.

Todos nós já entendemos isso nestes anos de evolução inteligência artificial Tornou-se cada vez mais desenvolvido, a tal ponto que nos perguntamos quando irá atingir uma relação de igualdade com os humanos.

A inteligência artificial é espada de dois gumes: Recursos malucos em eletrodomésticos e, agora, até mesmo em smartphones, estão mudando nossa vida diária. Mas a que custo? O preço é entendido no sentido mais amplo: Despesasmas também Totalmente confiável Para algo não humano e que pode acontecer no longo prazo Domine todos nós.

Obviamente, o preço mínimo que arriscamos pagar é Assinatura premiumÉ o menor denominador comum que une aplicativos, serviços online e plataformas de streaming. Com ou sem publicidade. O Google está pensando seriamente em mudar seu mecanismo de busca, que é simplesmente o mais utilizado no mundo. Nada pode ser como antes e nada de bom está à vista para os usuários.

Google e seu mecanismo de busca cada vez mais especializado: a hipótese de que ele se tornou (muito) difundido.

De acordo com uma fonte tão credível quanto possível, Sky News UK, o Google está considerando seriamente explorar novas maneiras de desenvolver sua tecnologia, incluindo desenvolvimento adicional. Integrando serviços com inteligência artificialmas mediante pagamento, por meio das assinaturas mais clássicas.

Em suma, segundo a Sky News, que cita fontes próximas da gigante de Mountain View, a Google estava a trilhar o caminho de uma estratégia muito específica: a possibilidade de cobrar pelos resultados de pesquisa. Pesquise online por “destaque”.Alimentado por inteligência artificial, para todos os usuários. mas como?

O principal mecanismo de busca do Google Ele permanecerá livre, mas é mais limitado e muito básico, pois todo o conteúdo adicional estará disponível para quem pagar pela assinatura. A novidade também é tema de reportagem do Financial Times, confirmando a seriedade da credibilidade das intenções Vista gigante para a montanha.

Resumindo, é um pouco como o que está acontecendo agora nos iPhones e smartphones topo de linha, onde as principais novidades sempre dizem respeito apenas às versões Plus, Pro e Max, enquanto o padrão se torna cada vez mais básico e carente de funcionalidades. Em relação ao motor de busca Google, a hipótese mais aceite é esta Os anúncios continuarão aparecendo ao lado dos resultados de pesquisaMas perto das opções de assinante.

Para todo o resto, os usuários terão que fazer isso Pague por alguns recursos: Espaço de armazenamento adicional ou o serviço “AI Premium” que dá acesso ao seu novo assistente Gêmeos ai No Gmail e no Docs, sabe-se lá o que mais. Ainda não está claro quanto dinheiro terá de ser pago, mas este caminho que o Google quer seguir não pode levar a nada de positivo a nível económico e social.