análise de vídeo do Digital Foundry, é uma “Masterclass da gráfica do PS5” – Multiplayer.it

Digital Foundry publicou la propria análise de vídeo de Horizon Forbidden West, o novo jogo de Guerrilla Games para PS4 e PS5. Ecco i dettagli su quanto detto dalla testata.

Primeiro de tudo Digital Foundry parla della risoluziona e spiega che Horizon Forbidden West propone su PS4 e PS4 Pro uma qualidade gráfica muito semelhante, com 1080p dinamici sulla console base que diventano 1800p dinamici checkerboard sulla console mais potente. Entrambi para 30 FPS. L’unica differenza è la risoluzione.

Su PS5, invece, Horizon Forbidden West propone i 4K e 30 FPS, oppure 1800p checkerboard a 60 FPS. Neste caso, quindi, se deve scegliere a cosa ousa priorità tra risoluzione e taxa de quadros.

Nos terminais de prestazioni, Digital Foundry oferece che su PS4/Pro i 30 FPS são graníticos, melhores do que o primeiro capítulo. O mesmo foi feito diretamente para PS5, em 30 che 60, com solo qualche piccolo problem durante as mudanças de quadratura durante as filmagens.

Viene poi spiegato che la versione PS4, compreensibilly, é que la che diminusce di più la quantità di poligoni. A versão PS5 é “notevolmente densa” e a compressão do vídeo YouTube não fornece uma renderização de todos os detalhes do jogo. Além disso, no PS5, a distância de carregamento dos dedos é muito superior. No PS4, é possível notar o pop-in em todos os detalhes.

Em breve, su PS4 ci sono molti compromisso per assicurarsi di non abbassare troppo al risoluzione e di non perdere frame. As prestações são quintessimo tempo, o que significa que a versão PS5 é totalmente superior ao ponto de vista, qualidade da textura, riflessi, efeitos volumétricos e particionados e por meio de dados. Você pode considerar os detalhes dos detalhes do PS4 base, depois do Digital Foundry, como um “basso” no PC. Agora, leia o Zero Dawn, Horizon Forbidden West também está no PS4.

Digital Foundry elogia poi la qualità del gioco, in termini di variedade dei biomi, la qualità dei dei detagli nell’interazione con la vegetazione primo gioco cinel sinel attraverso e basta, ora reagisce al nostro movimento). Anche vento e clima sono stati migliorati. Anche l’acqua e l’iluminação de Horizon Forbidden West tem potencialidades.

Viene poi elogiato il nuovo sistema dei volti dei personaggi, tutti molto più espressivi. Si parla anche dei tempi di ricaricamento. Em um exemplo específico, seu PS4 Pro servono 52 secondi para o caricamento, mentre su PS5 solo 8 secondi.

Infine, alterando precisamente a versão PS5 de Horizon Forbidden West, Digital Foundry suggerisce di giocare a 30 FPSpara todos os detalhes e detalhes grafici grazie alla risoluzione maggiore.

Infinitamente, viemos todas as nossas revisões de Horizon Forbidden West.