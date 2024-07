As melhores ofertas de smartphones Amazon Prime Day abaixo de 200 euros

Se você quiser gastar menos Eu de verdade C65 É definitivamente uma das melhores opções. Com esse preço, você obtém um carregamento mais rápido do que muitos dispositivos de última geração, uma taxa de atualização de tela maior e 8 GB de RAM. Este é definitivamente um dos melhores smartphones em termos de relação qualidade/preço Primeiro dia de 2024 .

TCL não é uma das marcas mais populares no mundo dos smartphones mas se quiser gastar um pouco pode confiar nelas, principalmente neste modelo NXTPAPER que oferece uma tela com tratamento anti-reflexo especial, algo que praticamente nenhum smartphone oferece . Além disso, temos ainda 8 GB de RAM e uma bateria com capacidade superior a 5000 mAh.

Se a nossa coleção de smartphones abaixo de 200 euros não for suficiente para satisfazer as suas necessidades, pode consultar Todas as ofertas estão disponíveis na Amazon.it. Abaixo deixamos vocês com outras coleções que selecionamos pessoalmente e que achamos que podem lhe interessar.