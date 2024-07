A inteligência artificial chega aos smartphones Samsung. Aqui estão os novos modelos (e o que eles podem fazer)

Roma, 18 de julho de 2024 – Galáxia IA Vamos Telemóveis Samsung. A gigante sul-coreana de TI anunciou isso em Paris, onde revelou os três novos campeões da linha no mercado nos próximos meses: além do novo Galaxy Buds3 e Galaxy Buds3 Prointeligência artificial integrada aparece pela primeira vez em modelos de smartphones Galaxy Z Fold6 E Galáxia Z Flip6.

Ambos os telefones da Série Z, em um formato dobrável mais versátil, foram projetados para oferecer maior resistência, graças ao Armor Aluminum e ao Corning Gorilla Glass Victus 2, e dar aos usuários mais tranquilidade ao manusear os dispositivos.

Entre as novidades, a gigante da telefonia evoluiu Câmera lenta instantâneaque permite desacelerar instantaneamente o vídeo, criar quadros adicionais e manter uma experiência de visualização suave, mas foi aprimorado Sistema de refrigeração Foi atualizado o que melhora o desempenho. como? Através de uma câmara de vapor maior, ou seja, um mecanismo que troca calor com um líquido, geralmente água, permitindo que ele evapore e dissipe o calor.

No entanto, é a IA que serve como denominador comum para a maioria dos novos empregos e ferramentas: Assistente de Notaspor exemplo, produz rapidamente traduções, resumos, formatação automática de notas de reuniões e, graças à transcrição integrada, permite a tradução de gravações e mensagens de áudio.

Tradução ao vivopor outro lado, é uma ferramenta que traduz ligações em tempo real diretamente para o seu celular, ou daquelas feitas por meio de aplicativos de terceiros.

O Composer, novo recurso do teclado da Samsung que cria sugestões de texto com base em palavras-chave, é útil para redigir e-mails e mídias sociais, e repete o tom do usuário graças à análise de postagens anteriores.

Google GêmeosÉ um novo aplicativo que fornece ao usuário um assistente pessoal com tecnologia de IA diretamente no smartphone da série z, ajudando o usuário nas tarefas de escrita, aprendizagem e planejamento. Respostas sugeridas, recurso que analisa as mensagens recebidas mais recentemente para sugerir uma resposta personalizada e garantir uma comunicação mais rápida

Foi ele quem narrou a notícia Presidente da Samsung MobileTM. “A Samsung tem uma longa história de inovação”, disse ele. Roh Tae Mun – Isso nos permitiu tornar-nos líderes na indústria de telefonia móvel, primeiro com o design dobrável, e depois inaugurar a era da inteligência artificial móvel. Estamos entusiasmados em combinar essas duas tecnologias e oferecer novas possibilidades para usuários em todo o mundo.”